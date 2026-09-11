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Kaj je razlog za množične prebavne motnje in evakuacijo šole?

Ljubljana, 11. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Osnovnošolci

Potem ko je v zadnjih dneh več učencev in tudi nekaj učiteljev zbolelo zaradi prebavnih težav, prve ugotovitve kažejo, da vzrok ni v šolski prehrani, temveč v izbruhu viroze. Največ primerov se je pojavilo na Osnovni šoli Koseze, množično odsotnost učencev pa so zaznali tudi na OŠ Božidarja Jakca. Kakšne so zadnje informacije? In kaj točno se je zgodilo, da so morali evakuirati OŠ Valentina Vodnika?

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"Vse bolj se kaže, da je prišlo do viroze oziroma do precejšnjega izbruha viroze, predvsem na Osnovni šoli Koseze," je v oddaji 24UR ZVEČER poudarila Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana. Občina in šole so medtem naročile tudi dodatne analize vode, čeprav prve informacije kažejo, da so šolski prostori varni. Kljub temu bo kuhinja na OŠ Koseze preventivno še en dan zaprta, za prehrano učencev pa bodo poskrbeli z nadomestno dostavo hrane.

Staršem svetuje predvsem mirnost in dosledno upoštevanje higienskih ukrepov. "Kadar pride do okužbe, je higiena na prvem mestu," je poudarila. Po njenih besedah bodo na šolah izvajali dodatno razkuževanje prostorov ter učence opozarjali na pravilno higieno rok in ravnanje ob kašlju. Ob tem zagotavlja, da bosta šoli naslednji dan odprti in da bo pouk potekal nemoteno.

Fabčičeva se je dotaknila tudi dogodka na Osnovni šoli Valentina Vodnika, kjer je zaradi razlitja broma prišlo do evakuacije. Po njenih besedah se je nesreča zgodila med odmorom, ko se je razbila posoda s kemikalijo. Učiteljica je takoj odredila evakuacijo, šola pa je bila po njenih besedah izpraznjena v približno treh minutah. "Ko je učiteljica to zaznala, je takoj odredila evakuacijo. Na srečo je bil ravno odmor, zato so bili učenci že na hodnikih in so lahko hitro zapustili stavbo," je pojasnila. Celotno šolo so evakuirali v treh minutah. Incident pa se je po njenih besedah končal brez hujših posledic.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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