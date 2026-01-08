Naslovnica
Slovenija

Kaj je razmišljal Pahor, ko je v reklami za pižamo poziral z blondinko?

Ljubljana, 08. 01. 2026 19.50 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
Anže Božič
Borut Pahor

Ali je nekdanji predsednik države s tem degradiral najvišjo državniško funkcijo? In kaj pravi na kritike, da je nekoč vladal Sloveniji, sedaj pa se na trgu prodaja najboljšemu ponudniku? Vse to je nekdanji državnik, zdaj pa samostojni podjetnik in spletni vplivnež, prvič komentiral v podcastu Zgodbe akrobatov z Urošem Slakom. In tudi, ali se res vrača v domačo politiko ter zakaj pravi, da je bil slab premier?

Potem, ko je v domači politiki zasedel bolj ali manj vse vodilne položaje, Borut Pahor o prehojeni politični poti tako. "Ne bi bil tako dober predsednik države, če ni bil prej verjetno slab predsednik vlade." Zakaj tako misli? "Mislim, da sem prišel tja, kljub vsemu, premalo izkušen. Moj navečji problem je bil, da sem bil premalo suveren kot predsednik vlade. To pa ni bil problem, ko sem bil predsednik republike. Ko sem bil predsednik republike, sem bil suveren."

Po politični karieri pa kot prvi slovenski državnik suverenost raziskuje v poslovnem svetu. V prvi vrsti kot svetovalec in mednarodni govornik. "To je v bistvu osnovni posel." Pahor ga opravlja preko s.p. in gre za najbolj donosno dejavnost v njegovem portfelju. Pravi, da ga plačujejo nesorazmerno veliko. 

Takšen pa je razmislek nekdanjega predsednika o razvpitem reklamnem poziranju z blondinko v postelji. "Tukaj ni šlo samo za reklamo za njih. Je šlo tudi za reklamo zame. Hotel sem povedati, da kdor oglašuje pri meni, bo naletel na popolno predanost in bom naredil vse za tistega, ki se bo odločil, da bo pri meni odlaševal. Da bo najdel točno tisto, kar želijo. Oni so to želeli, jaz sem jim to dal. Z naročnikom smo se odločili za kontroverzno reklamo in smo to tudi naredili. Pika."

Kaj pa očitki, da je s tem degradiral najvišjo državniško funkcijo in žensko simbolno postavil v podrejen položaj? "No, to glede slednjega absolutno zanikam. To ni res. ta nivo odgovornosti do javnosti pa se je spremenil, Uroš, seveda. Jaz nisem danes javni funkcionar, ki je dolžen polagati račune za to, kaj počne v zasebnem poslovnem svetu. Ne bo z mano vedno blondinka, jasno da ne. Bila je tam zato, ker smo jo rabili za to reklamo. In mislim, da na čisto spodoben način. Nič posebnega. Če kdo reče, da je zaradi tega reklama opažena. Stari, zaradi tega smo jo naredili."

Tu pa je še odgovor tistim, ki se po Pahorjevem političnem slovesu bojijo, da bi se vrnil v prejšnjo obrt in premešal domače politične karte. "Bolj kot jim pravim, da se ne bom vrnil v politiko, ker me to ne zanima več, bolj misiljo, da jih zavajam. Torej nimam nobene želje, da bi se vrnil v politiko. To kar delam, delam rad. Star sem. Ne morem 100-krat v življenju zdaj še menjati svojega dela."

Celoten pogovor pa lahko poslušate v najnovejšem podcastu Zgodbe akrobatov.

