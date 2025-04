Kaj je razsvetlilo in poletelo čez nebo nad Slovenijo?

"V živo je bilo videti še bolj izrazito. Prav tako je bil izrazito zelene barve. Prav neverjetno je izgledalo vse skupaj," nam je pojasnil. Veličasten prizor je bil zaradi jasnega vremena viden tudi iz drugih delov države. "Mislila sem, da je nekdo začel z ognjemetom" nam je povedala bralka, ki je pojav opazila tudi na nebu nad zahodno Slovenijo.

Kaj točno je razsvetlilo nebo, še ni uradno potrjeno. Da gre za dober posnetek, pravi naš hišni prognostik Aleš Satler. "Videti je, kot da je šlo za malenkost večji meteor, kot jih običajno vidimo denimo avgusta ob roju Perzeidov. Vseeno pa mislim, da ni padel na tla, ampak je zgorel v ozračju," pravi.

Meteorji so kamni iz vesolja, večinoma so sestavljeni iz železa in niklja, pa tudi iz ostalih kamnin. "Pojavljajo se na dnevni bazi, tako da niso redki, ampak so običajno manj svetli in trajajo manj časa kot ta na posnetku. Recimo ob vrhuncu roja Perzeidov in ob dobrih pogojih jih lahko vidimo več kot 100 v eni uri," razlaga in dodaja, da so tipične velikosti utrinkov od nekaj milimetrov do nekaj centimetrov. "Ta je bil verjetno večji, mogoče premera 10 centimetrov. Tega res ne vem, to je samo moja ocena," pravi.