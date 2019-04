Kaj je rdeča brozga na Blejskem jezeru?

Vidljivost v jezeru je bila slaba, le 3,5 metra. Običajno je vidljivost v takšnih jezerih 6 metrov, so pojasnili strokovnjaki.



"Vzorec fitoplanktona, ki smo ga vzeli s planktonsko mrežo, je pokazal izredno obremenjenost blejskega jezera z eno dominantno vrsto, cianobakterijo burgundska kri," je povedalaŠpela Remec Rekar. Prav to je ta rdeča plast na jezeru, ki je vidna v določenih obdobjih leta že nekaj let zapored. "Gre za obremenjevanje z organskimi snovmi."

Kakovost vode v jezeru se slabša od leta 2007. Zmanjšuje se tudi raven kisika na dnu jezera ... Na slabšanje stanja opozarjajo, a neuspešno. Kar je zaskrbljujoče. In razlogi? Pomemben krivec, pravijo strokovnjaki, so različne organske snovi, ki jih v vodo mečejo ribiči. Ob tem pa tudi pozidava ob jezeru in neurejena kanalizacija.

Zakaj vse je voda v Blejskem jezeru slabša, pa tudi kaj vse je še ugotovila ekipa 24UR Inšpektor na Bledu? Gre za enega največjih naravnih in kulturnih biserov v državi, za katerega pa očitno ne skrbimo tako, kot bi bilo treba.

