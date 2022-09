Kaj je rekuperacija in kakšna je naloga rekuperatorja?

Centralna ali lokalna rekuperacija?

Tako centralni kot lokalni rekuperatorji zagotavljajo učinkovito in energijsko varčno prezračevanje s pomočjo filtracije, vlaženja in obdelave zraka. Skrbijo za nenehno prezračevanje z izmenjavo zraka v prostoru in s tem ohranjajo najvišjo kakovost zraka v domačih ali poslovnih prostorih. Sistemi za centralno rekuperacijo zraka blagovne znamke Daikin imajo pretok zraka med 150 m3/h do 2000 m3/h in so primerni za prostore do 1500 m2. Zagotavljajo brezhibno in tiho 24-urno delovanje v območju zunanjih temperatur med -15 in +50 C. Sistemi za lokalno rekuperacijo zraka blagovne znamke SIKU so enosobne prezračevalne naprave, ki so primerne za prezračevanje posameznih prostorov v hišah, stanovanjih in tudi večjih stavbah. Večina lokalnih rekuperatorjev SIKU ima vgrajen tudi hydrostat in so namenjene prostorom do velikosti 50 m.

Prednosti lokalnega rekuperatorja

Lokalni rekuperator ima številne prednosti, ena izmed teh je zagotovo enostavna vgradnja, druga pa ugodna cena same naprave in njene montaže. Vgradnja lokalnega rekuperatorja predstavlja minimalni poseg v stanovanje ali hišo in poleg standardnega načina vgradnje, ponuja še vgradnjo v stene širših ali tanjših dimenzij ter kotno vgradnjo. Cena lokalnega rekuperatorja je v primerjavi s ceno centralnega rekuperatorja bistveno nižja. Za lokalni rekuperator boste odšteli med 300 in 700 €, medtem ko boste za centralni rekuperator odšteli med 2.500 in 5.000 €. Poleg nižje cene rekuperacije lahko posamezne lokalne rekuperatorje vgradite v prostore po lastnih preferencah in potrebah. Običajno so to prostori, kjer preživimo največ časa, spalnice, otroške sobe, dnevne sobe. Pogosto pa se lokalni rekuperator vgrajuje še v prostore, kjer so notranji onesnaževalci najbolj koncentrirani, kuhinje, kopalnice, stranišča.

Kako deluje rekuperator zraka?

Tehnično lokalni rekuperatorji zraka delujejo tako, da odvajajo in dovajajo zrak pri nastavljeni hitrosti, ki se izvaja v dveh ciklih. Interval posameznega cikla traja 70 sekund in omogoča toplotno rekuperacijo. V prvi fazi se topel, notranji zrak odvede preko keramičnega toplotnega izmenjevalnika, ki postopoma absorbira toploto in vlago iz zraka. V drugi fazi pa se svež, mrzel zunanji zrak dovaja skozi keramični toplotni izmenjevalnik, ki segreva vstopni zrak. V tem načinu delujeta dva prezračevalna sistema hkrati, eden dovaja svež zrak, drug pa odvaja porabljeni zrak. Rekuperacija zraka je učinkovita in okolju prijazna, saj omogoča manjše toplotne izgube in enakomerno prezračevanje in odzračevanje bivalnih prostorov.

Zakaj izbrati lokalni rekuperator?

Ker preživimo veliko časa v zaprtih prostorih, je pomembno, da poskrbimo za kakovost zraka v prostorih, kjer se najpogosteje zadržujemo. Zračenje z odpiranjem oken je sicer učinkovito, vendar praksa kaže, da zračimo premalokrat, prekratek čas in po navadi šele takrat, ko so koncentracije notranjih onesnaževalcev že visoke. Znano je, da notranji onesnaževalci, kot so prah, živalske beljakovine, pršice, alergeni, cigaretni dim, repelenti in hlapi nekaterih gradbenih materialov, kot so lepila, laki in barve, lahko škodljivo vplivajo na zdravje otrok in odraslih. Kratkoročno se vplivi odražajo kot utrujenost, slaba koncentracija ali glavobol, dolgoročno pa tudi kot resnejša obolenja v kasnejšem obdobju. Zaradi tega je pomembno, da kakovosti zraka posvetimo več pozornosti in si zagotovimo enakomerno prezračevanje in odzračevanje z lokalnimi rekuperatorji zraka, ki so cenovno ugodni ter enostavni za vgradnjo in vzdrževanje.

Blagodejni učinki rekuperacije zraka

V preteklosti in tudi danes veliko pozornosti namenjamo kakovosti zunanjega zraka, ki lahko vpliva na zdravje in splošno počutje človeka. Vendar poudarit gre, da so koncentracije onesnaževalcev notranjega zraka pogosto višje od koncentracij onesnaževalcev zunanjega zraka. Slednje toliko bolj drži pri prenovah z modernimi gradbenimi materiali in vgradnjo zrakotesnega stavbnega pohištva, brez primernega prezračevanja. V teh primerih se poleg kopičenja onesnaževalcev notranjega zraka, lahko nabira tudi vlaga, ki spodbuja nastajanje plesni. Pojav plesni pa je problematičen za vse, najbolj za tiste s kroničnimi boleznimi dihal in alergijami, saj v zrak sprošča mikotoksine, ki povzročajo okužbe dihal in druge zdravstvene težave. Rekuperator zraka je v teh primerih priporočljiv, da vse čas, tudi v času naše odsotnosti skrbi za enakomerno prezračevanje, vlažnost in kakovost zraka.

Lokalni rekuperatorji SIKU

Blagovna znamka SIKU obstaja že od leta 1978 in vključuje okoli 200 različnih izdelkov, ki jih nenehno nadgrajujejo z inovativnimi rešitvami. V ponudbi podjetja Airabela, ki je na slovenskem tržišču prisotno že 10 let, lahko izbirate med različnimi modeli lokalnih rekuperatorjev blagovne znamke SIKU. Cene SIKU rekuperatorjev se gibajo med 250 in 700 € ter se razlikujejo glede na posamezne karakteristike povezane na napredne funkciji, kot je upravljanje na daljavo s pametnim telefonom ali tablico. Za model SIKU RV1-35 C Mini V2 , ki je primeren predvsem za sanitarne in kopalniške prostore, boste odšteli 235 € + DDV, za model SIKU RV 50 W Pro Wi-Fi V2 , ki je namenjen prezračevanju in odzračevanju prostorov velikih do 50 m2 pa 690 € + DDV.

