Azilni dom: razmere tudi pod drobnogledom varuha človekovih pravic

Posnetek, ki ga je razkrila civilna iniciativa, naj bi pričal, da se varnostniki v azilnem domu izživljajo nad migranti.

Da to nikoli ni bilo res, da so fizično posredovali zgolj izjemoma, ko so se migranti agresivno upirali postopkom, zdaj odločno odgovarja varnostnik, ki se je na posnetku prepoznal. Zaradi suma posedovanja alkohola in drog naj bi varnostniki pregledovali sobe. Iskanje je tudi obrodilo sadove. "Niso pa pokazali, da smo odreagirali na napad na varnostnika," pravi.

Poudarja, da je posnetek nastal že pred petimi meseci, torej veliko prej, preden je 24. julija migrant Ibrahim Elmanyori, ki ga je iniciativa izpostavila včeraj, prišel v konflikt z vodstvom doma. Trdi še, da Ibrahima na posnetku ni. In na očitek iniciative, da so se varnostniki maščevali migrantom, ker da je Ibrahim videl trgovanje varnostnikov z ljudmi, varnostnik odločno odgovarja, da bi bilo kaj takega povsem nemogoče, ker da je bilo varnostnikov v izmeni bistveno manj kot prosilcev za azil. "Tristo azilantov na tri varnostnike ... veste, da nismo delal nasilja tam, ker če bi se jih 300 spravilo na tri varnostnike, bi bili mrtvi."

Da je zaprepaden ob očitkih, da naj bi varnostniki posredovali tudi v trgovini z ljudmi – odgovarja na besede civilne iniciative. "Ko sem bil jaz tam, se to ni dogajalo," komentira obtožbo, da so trgovali z ljudmi oziroma da so za 600 evrov organizirali prevoze.

Varnostniki na posnetku pa, dodaja, da tudi niso izgubili službe zaradi tega postopka. In trdi, da je službo v azilnem domu pustil sam, ker da je breme dela z migranti nesorazmerno s plačo 750 evrov bruto, ki jo je dobival za delo v domu.

Ibrahima Elmanyorija pa so medtem ravno danes peljali pred sodnika. Kjer pa se ni spomnil ničesar o konfliktih v domu. In še manj o tem, da je imel tisto noč pri sebi nož.