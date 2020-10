Kaj je skupno 80 % odraslih? Kronična venska bolezen. Ukrepajte zdaj!

Kronična venska bolezen je ena od najpogostejših nenalezljivih bolezni, saj prizadene 80 % odraslih ljudi. (1) Za zdravljenje simptomov in znakov se uporabljajo venoaktivna zdravila, kot je Flebaven®, katerega učinkovitost in varnost sta bili dokazana v klinični raziskavi. Flebaven® 1000 mg z eno tableto na dan učinkovito zmanjšuje najpogostejše simptome in znake bolezni (2) ter tako pozitivno vpliva na kakovost življenja bolnikov.

icon-expand Flebaven FOTO: Arhiv ponudnika

Kronična venska bolezen (KVB) je pogosta bolezen, ki prizadene venski sistem spodnjih okončin. Povezana je s slabšo prekrvitvijo v spodnjem delu nog, ki jo povzročajo strukturne spremembe v venskih zaklopkah in venski steni. Gre za napredujočo bolezen, ki se kaže z značilnimi simptomi, kot so utrujene, težke inboleče noge. Pojavijo se lahko pajkaste vene, razširjene krčne žile in značilne otekline nog. Dejavniki, ki prispevajo k razvoju KVB Na nastanek KVB poleg dednosti vplivajo tudi spol, starost in debelost. Ostali dejavniki tveganja so še nosečnost, vročina, kajenje in dolgotrajno stanje ali sedenje ter premalo gibanja.

icon-expand Flebaven FOTO: Arhiv ponudnika

Venoaktivna zdravila je koristno jemati ne glede na stopnjo KVB Flebaven® je venoaktivno zdravilo naravnega izvora, ki vsebuje mikronizirani diosmin. S celovitim delovanjem poveča venski tonus, spodbudi mikroobtok v venah, olajša bolečine v nogah ter zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje. Učinkovitost in varnost Flebavena® 1000 mg sta bili dokazani v klinični raziskavi To je bila prva raziskava te izjemno razširjene bolezni v slovenskem prostoru in je omogočila vpogled v učinkovitost zdravljenja s Flebavenom®. Potrdila je, da je Flebaven® 1000 mg učinkovito zdravilo, saj so se simptomi in znaki KVB (bolečina v nogah, občutek težkih nog, otekanje nog) statistično pomembno zmanjšali po 1 in po 3 mesecih zdravljenja.

icon-expand Flebaven FOTO: Arhiv ponudnika