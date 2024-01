Kaj je sodni svet odločil o izvršitvi ustavne odločbe o plačah sodnikov?

Sodni svet je med drugim odločal, ali naj na ustavno sodišče vloži zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač. Ugotavljali so, ali je prišlo do neupoštevanja ustavne odločbe. Če bodo to ugotovili, bo sodni svet izpostavil odgovornost zakonodajne in izvršne oblasti, je napovedal predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat. Za odločitev je potrebna večina glasov članov sodnega sveta.

Golob in Klakočar Zupančič se nista udeležila

Na četrtkovo sejo sodnega sveta so povabili tudi predsednika vlade Roberta Goloba in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, a se je nista udeležila. Iz kabineta predsednika vlade so sicer v sporočilu za javnost navedli, da so plače sodnikov neustrezne, poudarili pa, da je uresničitev ustavne odločbe vezana na uveljavitev celotne plačne reforme.

Sodniki so sicer v sredo začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.