Kaj je spet dovoljeno in katere ukrepe je vlada podaljšala?

Vlada je na včerajšnji seji sprejela več odlokov za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Poglejmo, katere ukrepe je podaljšala in kateri so novi.

Tudi v prihodnjem tednu bo šolanje v osnovnih in srednjih šolah potekalo na daljavo. Zaprti ostajajo tudi vrtci. Izjema ostajajo le šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami oziroma šole s prilagojenim programom.

Ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih ter obveznega razkuževanja rok sta podaljšana do 15. januarja, prav tako ukrep obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Za verske obrede še do 19. januarja velja, da se lahko izvajajo le ob strogih omejitvah. Do 18. januarja ostaja v veljavi tudi odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja.

Za sedem dni, do 15. januarja, je vlada podaljšala tudi prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, kot so usposabljanja kandidatov za voznike, opravljanje vozniških izpitov ter druge storitve. Izjeme ostajajo naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil, pregledi cistern in drugih vozil ter izvajanje nalog v tahografskih delavnicah.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja podaljšuje veljavnost le tistih, ki so oz. bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. januarja. Enako velja za izkaznice o vozniških kvalifikacijah ter za teoretični del vozniškega izpita.