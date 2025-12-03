Svetli način
Kaj je tandemsko dojenje?

Ljubljana, 03. 12. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
3

Anamaria Goltes, zaročenka Luke Dončiča, je tik pred drugim porodom na svojem instagram profilu objavila posnetek tandemskega dojenja. Sledilke je spodbudila, naj ji sporočijo svoje izkušnje. In kaj sploh je tandemsko dojenje? Kaj pravi stroka in kaj specialistke za dojenje?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
03. 12. 2025 20.08
To pomeni da brž ko se otrok rodi, vsi 🐄cuzajo
ODGOVORI
0 0
galeon
03. 12. 2025 20.08
+1
Še ena z lastno težavo. Otrok pri 2 letih normalno je ne pa cuza.
ODGOVORI
1 0
Betuul
03. 12. 2025 20.07
Dajte bit normalni!!?
ODGOVORI
0 0
