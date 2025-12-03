Slovenija
Kaj je tandemsko dojenje?
Anamaria Goltes, zaročenka Luke Dončiča, je tik pred drugim porodom na svojem instagram profilu objavila posnetek tandemskega dojenja. Sledilke je spodbudila, naj ji sporočijo svoje izkušnje. In kaj sploh je tandemsko dojenje? Kaj pravi stroka in kaj specialistke za dojenje?
