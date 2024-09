PRENOS V ŽIVO: Kaj je treba vedeti pred začetkom kurilne sezone?

"Kmalu se bomo začeli pritoževati nad slabo kakovostjo zraka, zato je nujno, da se na prihajajočo kurilno sezono dobro pripravimo," je opozorila mag. Tanja Bolte , direktorica Direktorata za okolje. "Pred kurilno sezono je pomembno, da širšo javnost ozavestimo in opolnomočimo z nasveti o pravilnem kurjenju, o izbiri in nakupu lesne biomase, pomembnosti vzdrževanja kurilnih naprav ter podati informacijo o subvencijah, ki so na voljo za zamenjavo starih kurilnih naprav, " poudarjajo na ministrstvu za okolje in energijo. Pri EKO skladu imamo na voljo subvencije za zamenjavo malih kurilnih naprav, je poudarila Bolte. Za prejemnike redne denarne pomoči znaša subvencija tudi do 100 odstotkov naložbe, je izpostavila. Stare kurilne naprave namreč porabijo tudi deset odstotkov lesa več kot nove, je izpostavila.

Kakšne so obveznosti lastnikov malih kurilnih naprav?

V jesenskem času morajo biti kurilne naprave in dimniki očiščeni, a to ni edina pomembna stvar. Vse se začne že pri nakupu kurilne naprave, uporabnik se mora že pred nakupom posvetovati o nakupu ustrezne naprave, ki je preverjena na trgu. Kurilne naprave, ki izpolnjujejo standarde, se začnejo pri vrednosti 3.000 evrov, opozarjajo.

Potem se pokliče dimnikarja, ki mora pregledati napravo in izmeriti emisije ter napravo vpisati v državno evidenco. Posameznik mora, ko dobi pozitivno mnenje, zagotavljati obvezne storitve: najmanj enkrat na leto očiščena peč, da ima opravljene meritve. Posameznik je tako tudi sam bolj miren z vidika varnosti in povzročanja emisij. Če na pregledih ugotovijo nepravilnosti, saj se peči sčasoma starajo, je treba napake odpraviti. Če se pomanjkljivosti ne odpravijo, ukrepajo inšpekcijske službe. A v prvi vrsti je tukaj vest uporabnikov, izpostavljajo. Pomembno je tudi, da uporabniki zagotovijo ustrezno gorivo. Če uporabljate trda goriva, je treba tukaj striktno upoštevati, da morajo biti ta suha in ustrezne kakovosti, saj lahko v nasprotnem primeru s požarnega vidika ogrožate celoten objekt. Pomembno je tudi redno čiščenje kurilne naprave, še izpostavljajo.

V nadzoru nekaterih peletov so odkrili tudi sledove plastike, česar si nikakor ne želimo, so izpostavili v Zvezi potrošnikov Slovenije. Kot so pojasnili, je to bilo prvič, da se je doslej verjetno zaradi malomarnosti v peletih znašla tudi plastika, zato je treba biti pri izbiri peletov še kako previden, poudarjajo.

Zrak je v času kurilne sezone velikokrat onesnažen

"Onesnažen zrak je pri nas, kot v preostalem razvitem svetu, največji okoljski problem, ki ogroža zdravje ljudi. Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo. Zrak je v času kurilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine," ob kurilni sezoni opozarjajo na NIJZ.

Slab zrak v Sloveniji dihamo predvsem v zimskim mesecih, glavni razlog pa je kurilna sezona. Kakovost zraka je zelo odvisna tudi od vremenskih razmer, saj je ob enaki količini izpustov ob ugodnih vremenskih razmerah (veter, padavine) kakovost zraka dobra, ob neugodnih pa slaba. Kot smo poročali, na Arsu zadnja leta opažajo, da je vremenskih situacij, ki neugodno vplivajo na razredčevanje izpustov, manj, posledično je v koledarskem letu manj preseganj predpisanih vrednosti. Ko pa v kurilni sezoni nastopijo neugodne vremenske razmere (temperaturni obrat, brezvetrje, daljše obdobje brez padavin), je delež delcev iz malih kurilnih naprav še vedno večji od polovice. Gre za obdobje v hladnem delu leta in ob neugodnih vremenskih razmerah. Na onesnažen zrak vpliva tudi kurjenje z neustreznimi gorivi: starim papirjem in kartonom, vlažnim in kemijsko obdelanim lesom (iverne plošče, barvan, lakiran les), plastiko, embalažo, krpami in drugimi odpadki, svarijo na Arsu.

Zakaj so delci škodljivi za naše zdravje in kateri so najbolj?

"Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi, "pojasnjujejo na spletni strani NIJZ.