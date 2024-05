Kako nastane turbulenca in kako nevarna je?

Letalski strokovnjak in profesor za letalstvo ter okolje na Univerzi Cranfield, Guy Gratton , pa je pojasnil, da se vrsta turbulence, ki ne nastane v oblaku, pojavi okoli "jet streama" – hitro tekočega zraka, ki se običajno nahaja na 12.000 in 18.000 metrih višine. Hitrost zraka v omenjenem toku vetra in zraka okoli njega se lahko razlikuje tudi za 160 km/h. In prav trenje med počasnejšim in hitrejšim zrakom povzroča turbulenco. "Predvsem pri letih iz Evrope v Severno Ameriko se turbulenci skoraj ne moremo izogniti," je dodal Gratton.

Nekatere vrste turbulence pa se lahko pojavijo tudi brez oblakov in jih ni mogoče predvideti. Tovrstne naj bi veljale za bolj problematične, ker se jim ne moremo povsem izogniti in se na njih piloti ne morejo pripraviti. Obstajajo štiri glavne stopnje turbulence – lahka, zmerna, huda in ekstremna. Povzročajo pa jih lahko nevihte, gore ali močni zračni tokovi.

Po besedah BBC-jevega vremenoslovca Simona Kinga večina turbulenc nastane v oblakih, kjer se pojavljajo vzgonski in spustni vetrovi. Večina turbulenc je zelo blaga, vendar lahko v večjih oblakih, kot so kumulonimbusni nevihtni oblaki, gibanje zraka povzroči močnejšo turbulenco.

Kako nevarna je turbulenca?

Letala so v osnovi zasnovana na način, da lahko prenesejo vse, kar bi jim turbulenca lahko povzročila. Gratton je povedal, da je možnosti, da bi turbulenca letalo uničila, zelo malo. Jim pa turbulenca zagotovo ne koristi, zato se piloti trudijo, da bi se ji izognili, v teh območjih hitrost letenja upočasnijo, vklopijo pa tudi opozorilni znak za uporabo varnostnega pasu potnikov.

Strokovnjaka opozarjata, da lahko v skrajnih primerih turbulenca povzroči agresivno gibanje, ki lahko potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, vrže iz sedeža. Hujše poškodbe zaradi turbulence ali celo smrti potnikov pa so zelo redke.

Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu je med letoma 2009 in 2022 zabeležil 163 hudih poškodb zaradi turbulenc na letalih, kar znese približno 12 poškodb na leto.

Kako piloti ukrepajo ob turbulenci?

Piloti pred letom prejmejo posebne letalske napovedi, ki vključujejo tudi meteorološke podatke. Prejete informacije tako pred letom lahko preučijo in pot prilagodijo razmeram. Izognejo se lahko izoliranim nevihtam, ne morejo pa se izogniti turbulencam, ki ne nastanejo v oblakih in se jih ne vidi. Kje se takšne turbulence nahajajo, jim lahko poročajo le letala, ki letijo pred njimi in jih na to opozorijo. Kasneje se piloti tudi takšnim turbulencam do določene mere lahko izognejo, prilagodijo hitrost letenja in ob pravem času opozorijo potnike. So pa za primere turbulenc usposobljeni tudi vsi člani posadke, ki imajo navodila, kako ob prečkanju turbulentnega območja ravnati.

Kaj lahko storimo sami, če se znajdemo v turbulentnem območju?

Za letalske potnike na splošno velja, da težjih stvari med letom nimajo pri sebi in so pospravljene v kabinah nad sedeži, tako med turbulenco ne morejo poleteti po potniški kabini. Vedno je priporočljiva tudi uporaba varnostnega pasu skozi celoten čas letenja. Ko pilot oceni, da bo letalo prešlo turbulenco, opozori potnike z znakom za varnostni pas, takrat je uporaba pasu obvezna. Hujše poškodbe glave in vratu pa lahko prepreči tudi naslonjalo za glavo, na katerega potniki med prehodom turbulence lahko položijo glavo in tako preprečijo agresivno premikanje. Med prehodom turbulence je nujno, da potniki ostanejo na svojih sedežih in se ne sprehajajo po letalu. Najbolj pomembno pa je, da potniki med letom poslušajo posadko in upoštevajo vsa njihova navodila, ki jih potnikom predajajo z razlogom.

Študija Univerze v Readingu je pokazala, da se je količina hudih turbulenc zaradi vpliva podnebnih sprememb v zadnjih štirih desetletjih povečala za kar 55 odstotkov. Pričakovati je, da se bodo turbulence, ki jih je težje zaznati in se na njih pripraviti, v naslednjih desetletjih povečale po vsem svetu.