Kaj je ugotovila Medvedova preiskovalna komisija?

Rudi Medved, predsednik preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo Policije, bo v kratkem podal izjavo. Na naši spletni strani jo bomo prenašali v živo.

Kot je znano, je preiskovalna komisija, ki preiskuje politične pritiske na Policijo, na zaslišanje povabila 30 prič z vrha Policije, politike in stroke. Gre za polovico tistih, ki so izgubili svoja delovna mesta v Policiji in zdaj vegetirajo v Tacnu, gre pa tudi za ljudi, ki zdaj opravljajo odgovorne funkcije v Policiji. Na spisku so tudi politiki, med njimi notranji minister Aleš Hojs in predsednik vlade Janez Janša. Prejšnji teden so tako opravili zaslišanje Igorja Lambergerja, Petre Grah-Lazar, Antona Travnerja in Andreja Juriča. Vsi so v svojih pričanjih zanikali vpliv politike na delo policije in politično kadrovanje. Zaslišanje je trajalo šest ur, Medved pa je takrat povedal, da so bila pričevanja v velikem nasprotju s tistim, kar so lahko slišali od prič na prvem zaslišanju pred slabim mesecem. “Slišali smo cel kup zanikanj o dejstvih, da politika predvsem pred predsednika vlade in notranjega ministra odločilno vpliva na delovanje Policije."

"Vse tisto, kar so nam odstavljeni kadri povedali, so današnji pričevalci zanikali, vendar s toliko zapletanja, da nas še bolj utrjuje v prepričanju, da politika nadaljuje proces podrejanja policije stranki SDS in ostalim strankam, ki peljejo to koalicijo," je dejal. Glede ustanavljanja delovnih skupin je povedal, da je bila vse skupaj to "ena sama farsa". Povedal je še, da bodo v nadaljevanju še zaslišali nekatere aktualne uslužbence in tiste, ki so vmes policijo že zapustili. "Vse z namenom dokazovanja, da so naše domneve o političnih pritiskih na policijo zanesljivo utemeljene." Medved je sicer že pred časom poudaril, da je stanje v Policiji glede na njihove ugotovitve slabše kot kadar koli doslej in da kadrovske menjave, ki so jim v Policiji priča že vse od menjave oblasti, še niso zaključene, zdaj po njegovih besedah teče drugi krog menjav na nižjih ravneh, s ciljem v popolnosti podrediti sistem Policije.

icon-expand Rudi Medved FOTO: 24ur.com

Kako so se vrstile menjave v Policiji? Spomnimo. V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je 6. maja 2020 po hitrem postopku razrešil direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darka Muženiča, na njegovo mesto pa imenoval Igorja Lambergerja. Slednji je računal, da bo kasneje izbran tudi na javnem razpisu za to direktorsko mesto, a je padel v nemilost politikov, ker mu ni uspelo preprečiti hišnih preiskav pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku zaradi afere glede spornega nakupa zaščitne opreme oziroma ventilatorjev. Konec julija 2020 pa je v. d. Andrej Jurič, ki je zamenjal Travnerja, za vršilca dolžnosti NPU imenoval Uroša Lepošo. Že oktobra pa se je Lepoša odločil, da bo odstopil. Slab teden kasneje je vodenje NPU prevzela Petra Grah Lazar. Grahovo že od vsega začetka zaradi politične podpore spremljajo privilegiji. Najprej se je osebno sestala s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki ji je obljubil ta direktorski položaj. Nato jo je moral na sestanek povabiti prvi mož Policije Andrej Jurič, ne da bi se Grahova sploh formalno prijavila za to delovno mesto ali poslala kakšen dopis. Na to delovno mesto se je prijavil tudi Boštjan Lindav nekdanji prvi mož Uprave kriminalistične policije, ki ga je nova oblast oziroma novi, zdaj že nekdanji generalni direktor Anton Travner čez noč odstavil, a na razpisu za direktorja NPU ni bil uspešen.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right