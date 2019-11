Kaj je v dokumentih Fursa? Sporni terjatvi, ki jih je Janković odkupil od Electe Holdinga

Razlog za postopek Finančne uprave RS (Furs), ki ga vodi zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića , v katerem naj bi mu po neuradnih informacijah odmerila plačilo dodatnih 337.000 evrov dohodnine za leto 2013, je do nedavnega ostajal skrivnost. Zaradi tega mu je nedavno na osem njegovih nepremičnin vpisala tudi plombo - to pa stori takrat, ko pričakuje, da bo odmera davka presegla 50.000 evrov. Za kakšen postopek gre, zakaj finančna uprava meni, da bi moral Janković plačati dodaten davek in kakšen je njegov odziv?

Janković odgovarja, da najverjetneje ne. "To je zdaj na sodišču in prepričan sem, da bo pravica na koncu zmagala," pravi in dodaja, da bi želel, da njegovo pojasnilo razumejo vsi. "Decembra 2004 sem prodal podjetje, delnice Mercatorja v skupni vrednosti 16 milijonov evrov. In ta denar sem posodil – polovico Electi Inženiringu – osem milijonov, drugo polovico pa Electi Holdingu – 7,8 milijonov," razlaga. Furs oziroma oseba, ki je to pregledovala, je po njegovih besedah pri pregledu vračila posojila Electe Inženiring za osem milijonov evrov ugotovila, da ni napak. "Pri drugem vračilu popolnoma istega, identičnega posojila pa v letu 2013 poskušala ugotoviti, da to ni vračilo posojila, ampak dohodek iz drugih virov."

Kot je razvidno iz dokumentov Fursa, ki so jih pridobili na uredništvo 24UR ZVEČER, sta tako sporni terjatvi, ki jih je Janković odkupili od Electe Holdinga do dolžnika KLM naložbe v stečaju v višini 1.246.000 evrov. Durs jih šteje kot njegov neodplačen preostali dohodek, ki ga želi obdavčiti. Pa ga bo plačal?

Poleg vprašanja, kdaj bo končan postopek in odmerjen davek, pa bo treba najti še odgovor na to, ali ni morda Furs zamudil šestmesečnega roka za obnovo postopka, kar jim je že ob zaslišanju marca 2016 očital Janković. Postopek je davčna uprava po dostopnih informacijah namreč obnovila 24. februarja 2016, ko je Jankoviću tudi poslala vabilo na zaslišanje, piše v dokumentu. Nekaj vrstic nižje pa zapisnik navaja, da je rok za obnovo postopka iztekel že 11. februarja 2016.

Tako je od omenjenega zneska dobila številko 337.000 evrov, zaradi katerih je s sklepom škofjeloškega sodišča zavarovala osem nepremičnin - sedem na Rudniku v Ljubljani, zemljišča, ki obkrožajo družinsko hišo Jankovićevih, vključno s tistim, na katerem stoji. Pa parcelo v Bovcu, gre za slabih 6000 kvadratnih metrov kmetijskih in gozdnih površin, za katero javnost do zdaj ni vedela.

Gre za 1.350.000 evrov, ki so bili po ugotovitvah inšpekcijskega nadzora dani na razpolago Jankoviču, in sicer tako, da je ta od Electe Holding odkupil terjatve do podjetja KLM Naložbe v višini 754.450 evrov in 491.974 evrov - tako je Electa Holding znižala obveznosti do ljubljanskega župana. In kasnje še za znesek 21.453 evrov.

9. marca 2016 je Zoran Janković na povabilo Finančnega urada v Ljubljani prišel pojasnjevat, zakaj ni prijavil več kot milijon in tristo tisoč evrov dohodka. To je namreč znesek, ki ga je v inšpekcijskem nadzoru pri Electi Holding za leto 2013, odkril Furs.

"Najprej je treba še enkrat poudariti, da je to, kar jaz dobim kot vračilo posojila, moja stvar ... kar jaz delam. Jaz sem ta denar ne samo porabil, ampak sem ga dal na KLM Naložbe, da sem vračal kredit za delnice Mercatorja," pravi. Po njegovem pa je treba, če želimo do tega davka, ki naj bi ga odmerili - ker, tako Janković, ga še niso - ugotoviti preprosto dejstvo: "Najprej morajo obdavčiti Electo Holding, ki je posojilo vrnila, oziroma po njihovem mnenju nek drug vir. To je šlo vse do vrhovnega sodišča in Furs je tam izgubil. Upravno sodišče je nato pozvalo Furs, da se znova odloča. In ker bosta Furs in tudi druga stopnja - finančno ministrstvo - verjetno zavzela isto stališče - bo spet šlo do vrhovnega sodišča."

Furs je zdaj zavzel stališče, da je Janković s tem, ko je odkupil terjatve Electe Holdinga do KLM naložbe, dobil 1.246.000 evrov neobdavčenega dohodka. Tukaj pa šteje še teh 21.000 evrov, ki mu jih je Electa Holding dala kot vračila posojila. Tako torej pridemo do številke 1.300.000 in 337.000 evrov dohodnine, za kar Furs meni, da jih mora ljubljanski župan plačati. Se pravi, da Furs smatra, da je imel Janković od tega korist, oziroma je to premoženje, ki ga je treba obdavčiti.

Janković še pravi, da je bil na zaslišanju na davčni upravi 9. marca 2016, davčna uslužbenka pa je takrat ugotovila, da je tudi formalno davčni inšpektor zamudil absolutni zastaralni rok. "Zdaj pa bom jaz vas vprašal: tri leta in pol so imeli časa, da mi vložijo hipoteko za zavarovanje. Zakaj tega torej niso storili? Jaz - pa mislim, da sem zelo dober ekonomist - bi lahko svoja zemljišča ali nepremičnine tudi obremenil z davčnim oziroma zemljiškim dolgom, prenesel na mamo, ženo in podobno, pa nisem, ker verjamem v pravico." Kot še dodaja, bo vsako odločbo sodišča sprejel. Na to se je sicer pritožil, bo pa počakal na sodbo. "Trdim pa, da Furs to dela z namenom, da pomaga tožilki, ki me neupravičeno preganja že sedem let."

"Prepričan sem, da bom dobil, ker se iz dveh identičnih posojil ne more različno odločati," trdi Janković. "In glede na sodbo vrhovnega sodišča, ki je že znana in ki jo je Furs izgubil, sem prepričan, da bo tudi v drugem primeru enako odločeno. Šele potem bodo to lahko odmerili."

Furs sicer vloži plombe na parcele takrat ko je zadeva že tako daleč, da so skoraj gotovi, da bodo teh 337.000 evrov plačila dohodnine zaračunali, na ta način pa so zavarovali svojo terjatev. Janković ne zanika te možnosti Fursa in pravi, da s tem nima težav. "Te nepremičnine so vredno mnogo več kot teh 337.000 evrov. In če imajo v postopku, da Zoran Janković tri leta in pol od zaslišanja ni naredil nič, da bi kakorkoli 'izmaknil' te nepremičnine, v čem pa zdaj vidijo nevarnost, da se bom pa kar naenkrat zdaj odločil drugače?" se sprašuje.

Zakaj pa je sploh odkupili terjatve Electe do KLM Naložbe? Si je obetal poplačilo terjatev, ki jih je imel do Electe? Na Electi takrat namreč ni bilo več denarja, KLM Naložbe pa so šle v stečaj šele leta 2014, v lasti pa so imele Mercatorjeve delnice, ki so tudi imele vrednost?

Janković odgovarja, da zato, da je vračal kredit KLM Naložbe do bank, ki so mu ga dale za delnice Mercatorja. "Ampak še enkrat: to nima nobene veze, to pri ljudeh povzroča samo zmedo. Dal sem dve posojili in dve posojili dobivam nazaj.In kdor bo poskušal dokazati drugače, bi ga rad videl, kako bo to naredil," pravi.

Furs sicer to skuša ravno zdaj narediti, ker je zavzela stališče, da je to dohodek, ki ga je treba obdavčiti.

Janković ima zdaj plombo na teh parcelah. Javnost sicer ni vedela, da ima župan Mestne občine Ljubljana (MOL) od leta 2016 v Logu pod Mangartom parcelo, veliko skoraj 6000 kvadratnih metrov. "Ah, kako da ni vedela, to je popisal tudi KPK. To parcelo imam že 25 let, kupil sem en travnik nad pokopališčem v Bovcu," odgovarja. Pa ima s tem zemljiščem kakšne načrte? "Travo kosit? Ne, to sem prepustil drugim. Že od takrat, ko sem to kupil, nisem bil tam," pravi.

Pa namerava Janković Fursu plačati, ali bo pustil, da se 'usedejo' na njegova zamljišča? "Dajmo se nekaj zmeniti: Furs še nič ni odmeril. Najprej mora to odmeriti, potem mora to postati zakonito. Saj imajo zdaj trikratno zavarovanje, tako da lahko zdaj vse poplačajo," izpostavlja.

Furs sicer pravi tudi, da pri tem pregledu ni zaznal posojil, ki jih je dajal Electi in nato nazaj. "Furs je zaznal posojila, v enem je celo ugotovil, da ni nobenih napak - tako v posojilu, kot pri vračilu. Decembra 2004 sem dal posojilo preko transakcijskega računa, kar je zavedeno v vseh knjigah in bankah. Furs pa ima tukaj težave, ker dela iz tega domišljijsko zgodbo," še zaključuje Janković.