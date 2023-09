Kaj je v ozadju imenovanja Žbogarja, kakšni bodo stroški?

A premier Robert Golob naj se o izbiri Žbogarja ne bi posvetoval z nikomur. Predsednico je o odločitvi vlade obvestil po tem, ko je bila že sprejeta, pri izbiri prestižnega diplomatskega položaja ga niso zanimali niti nasveti poslancev. "Glede na besede predsednika vlade na začetku, da se bo zunanja politika ustvarjala v DZ, bi pričakovala, da se premier pride posvetovati tudi v DZ. Konec koncev je najvišje institucionalno telo pri nas in sprejema politike na vseh področjih. Ampak ne dvomim pa, glede na kandidata, ki je bil izbran in poslan v New York, da gre za najboljšo možno izbiro," je zadevo komentirala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič .

V ozadju včerajšnjega sprejema za slovensko skupnost v New Yorku, ki naj bi ilustriral politično usklajenost pred začetkom slovenske misije v OZN, ostaja zaplet med predsednico države in vlado glede izbire Samuela Žbogarja za vodjo slovenske misije v Varnostnem svetu. Predsednica Nataša Pirc Musar je namreč odločitev označila za "najmanj nenavadno", mnenje pa premierju tudi povedala.

V korist nekdanjemu zunanjemu ministru pa naj bi bile tudi neposredne povezave v kabinet predsednika vlade in zunanjega ministrstva ob morebitnih težkih političnih odločitvah v času slovenskega mandata v Varnostnem svetu. Ravno to je v sredo za našo televizijo namreč izpostavil Žbogar: "Meni je v čast, da je vlada presodila, da sem predstavnik lahko jaz s svojimi izkušnjami, ki verjetno, če jih primerjate, so malo večje, kot so izkušnje predstavnika Malovrha."

Kaj pa stroški?

Napotitev Žbogarja stane enako kot napotitev kateregakoli diplomata, so dejali na Mladiki. "V času mandata bo prejemal plačo za naziv pooblaščeni minister, ki je nižja od plače vodje Stalnega predstavništva Slovenije pri OZN, in stroške za stanovanje, ki so omejeni glede na diplomatski rang posameznika," so odgovorili z MZZ.

A kaj to pomeni? Plača pooblaščenega ministra v Sloveniji je uvrščena med 44. in 51. plačni razred, odvisno od napredovanja. Za funkcijo pooblaščenega ministra v tujini od 1. aprila 2023 dalje velja nominalna osnova 4.051,60 evra.

Glede na Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini javnim uslužbencem, ki so nastanjeni v New Yorku, pripada povračilo stroškov v višini od 100 do 120 odstotkov.