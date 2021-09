Kaj je video produkcija?

Videi, ki jih opazite na družbenih omrežjih, TV-oglasi, ki se pojavijo med ogledom večernega filma, poročni video vaših prijateljev ter izobraževalni videi na platformi YouTube – vse to so produkti video produkcije.

Kot gledalci pa opazimo samo končni izdelek, ne pa tudi vseh uspešnih in spodletelih poskusov, ki so ustvarjalce popeljali do cilja. In vse to zajema video produkcija – rojstvo ideje, načrtovanje, snemanje, in urejanje – kar vodi do končnega videa, ki si ga ogledamo potrošniki.

Proces je sestavljen iz treh faz.

Predprodukcija je kreativen proces, ki ne vključuje snemanja, ampak vse korake, ki vodijo do uspešne izvedbe videa. Če želimo posneti inovativen in kakovostni video izdelek, moramo v predprodukciji predelati ideje in zamisli, spisati scenarij, pripraviti načrt snemanja, priskrbeti pripomočke ter izbrati primerno snemalno lokacijo.

Poleg tega moramo najeti sodelavce, kot so režiserji, producenti, scenaristi, grafični oblikovalci in drugi ustvarjalci, igralci, umetniki ličenja, ter izbrati tehnično ekipo.