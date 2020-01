Kaj je vlada Marjana Šarca naredila v slabem letu in pol?

Malo manj kot leto in pol je minilo, odkar je na čelo slovenske vlade sedel Marjan Šarec. Danes pa je stopil pred novinarje in sporočil, da je čas, da gredo volivci na predčasne volitve. Preden je sporočil, da bo odstopil, je nanizal dosežke, ki jih je dosegla njegova vlada."Ko smo 13. septembra prevzeli vlado, nas je na mizi čakalo kar nekaj problemov," je začel.

Manjšinska vlada se je v svojem mandatu namre soočila s sindikati javnega sektorja in dosegla dogovor, kar je pomagalo tudi pri uresničitvu cilja uravnoteženih javnih financ. Če pogajanj s sindikati ne bi zaprli, bi to državo stalo vsaj 500 milijonov evrov, ali še več, je pojasnil Šarec. Vlada je v svojem kratkem času izvedla tudi davčno optimizacijo in sprejela razbremenitev regresa. V proračunu za leti 2020 in 2021 pa so več sredstev namenili tudi za socialne transferje, uskladili pa so tudi redne in izredne pokojnine. A na boljšem niso le upokojenci, tudi policijo jim je, tako Šarec, uspelo spraviti v boljše stanje, prav tako imajo od letošnjega leta dalje vsi učenci prve triade osnovne šole na voljo brezplačno učno gradivo.

Šarec je tudi poudaril, da uspešno razdolžujejo državo, saj imata proračuna za leti 2020 in 2021 nominalni presežek v višini 0,8 odstotkov. Pohvalil je tudi finančnega ministra Andreja Bertonclja, ki je tudi podal odstopno izjavo, da je nekajkrat uspešno izdal obveznice, s čimer so reprogramirali dolg, kar pomeni, da se država ni zadolževala za tekočo porabo, ampak so kredite namenili za reprogramiranje obstoječega dolga.