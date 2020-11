Kaj je vladavina prava in zakaj glede tega ne moremo pristajati na kompromise?

Gre za pojem, o katerem v zadnjem času slišimo veliko, predvsem ko je govora o svežnju EU za okrevanje po pandemiji in pogojevanju sredstev prav s spoštovanjem vladavine prava. Ta dogovor so države članice sicer potrdile s kvalificirano večino, nasprotujeta pa mu Poljska in Madžarska, članici višegrajske četverice, ki se ji vedno bolj približuje tudi Slovenija s svojo zunanjo politiko.

Povedano preprosto – vladavina prava pomeni, da se morajo vsi državljani in tudi tisti, ki vladajo, pokoravati pravu. Pri tem pojmu ne gre samo za omejevanje vladne oblasti, tj. za urejanje razmerij med tistimi na oblasti in tistimi, ki jim vladajo, temveč tudi za urejanje razmerij med zasebnim entitetami (fizičnimi in pravnimi osebami).

Spoštovanje vladavine prava pa je pomembno, ker imamo s tem v resnici nadzor nad izvrševanjem oblasti – država ima namreč veliko moč nad svojimi državljani, še posebej v času izrednih razmer, kakršnim smo po svetu danes priča zaradi pandemije.

Prav tako sta pomembna koncepta pravne predvidljivosti in svobode, ki jo takšna predvidljivost prinaša. Povedano preprosteje: ko imajo ljudje občutek, da vedo, kaj lahko in česa ne smejo ter kakšne bodo (pravne) posledice njihovih dejanj, bodo lažje živeli in načrtovali svoje življenje, to pa je pomembna osnova za svobodo.

Ne smemo pozabiti na enakopravnost – formalna zahteva vladavine prava je, da so ljudje v očeh prava enaki. Seveda vemo, da to v praksi velikokrat ni tako, saj je diskriminacija bila (in še vedno je) problem – npr. ženske, etnične manjšine, pa tudi invalidi, so šele z leti dobili več pravic in dostop do enakopravnejše obravnave. Mednarodne pogodbe, ki te pravice potrjujejo, so na primer Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, pa Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Konvencija o pravicah invalidov.

Dejstvo je, da je vladavina prava na ravni države odvisna od mednarodnega prava, to pa najbolj pride do izraza na področju človekovih pravic, enega izmed treh konstitutivnih elementov obravnavanega pojma poleg zakonitosti in demokracije.

Vladavina prava in EU

Vsak državljan EU ima enake temeljne pravice, ki temeljijo na vrednotah enakosti, nediskriminacije, vključenosti, človeškega dostojanstva, svobode in demokracije.

Te vrednote krepi in varuje vladavina prava, kot je navedena v Pogodbah EUin Listini o temeljnih pravicah. Sodišče EU pa je tisto, ki skrbi, da se pravo EU uporablja na enak način v vseh državah članicah.

Za vladavino prava je zelo pomemben tudi sedmi člen že omenjene pogodbe o EU. Če se ugotovi, da država članica krši vrednote Unije – to so enakost, svoboda, demokracija, spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter vladavina prava – potem se lahko sprejmejo preventivni ukrepi ali pa celo sankcije, tudi zamrznitev glasovalnih pravic v Svetu EU in Evropskem svetu.

Državi, za kateri je že bilo ugotovljeno, da pri njiju obstaja očitno tveganje za kršitev temeljnih vrednot EU, sta prav Poljska in Madžarska, torej državi, ki zdaj blokirata dogovor o pogojevanju sredstev za okrevanje s spoštovanjem vladavine prava. Ta proces je sicer zastal, v odgovor na to pa je nastalo poročilo o vladavini prava v vseh državah članicah.

Poljska in pravosodna reforma

Vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) na Poljskem že od leta 2015 izvaja pravosodno reformo, zaradi katere je Evropska komisija decembra 2017 uvedla postopek na podlagi člena 7, saj z njo spodkopavajo vladavino prava. Na to je opozarjala tudi Beneška komisija, ki je svetovalni organ Sveta Evrope o ustavnih vprašanjih. Po njeni oceni namreč reforma ogroža demokratični sistem, človekove pravice in pravno državo.