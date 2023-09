Kaj je z ukrepom, da bodo poplavljeni imeli cenejšo elektriko?

Kot so nam pojasnili na pristojnem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in posamezni dobavitelji, ukrep velja, le da morajo pridobiti seznam o upravičencih od sistemskega operaterja električnega omrežja SODO, šele potem bodo lahko vsem upravičencem zaračunali nižjo tarifo. Seznam naj bi bil do konca tega meseca pripravljen, kar pomeni, da bo poračun najverjetneje narejen pri položnici za mesec september. Namreč seznam upravičencev in stopnja prizadetosti bosta narejena na osnovi popisa škode, ki ga pripravljajo občinske komisije in vnašajo v sistem Uprave RS za zaščito in reševanje – AJDA. Rok za oddajo podatkov je namreč šele 22. september.