Slovenija

Kaj je zapisano v koalicijski pogodbi?

Ljubljana, 21. 05. 2026 13.19 pred 26 minutami 3 min branja 29

Avtor:
M.P.
Koalicijska pogodba SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati

Pet strank je podpisalo koalicijsko pogodbo za sestavo desne vlade. Nekatere podrobnosti iz pogodbe so v javnost prišle že v preteklih dneh, zdaj pa so stranke razkrile celoten zapis. Kaj točno so torej SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati podpisali? Od kadrovske krepitve vojske do zdravstva, središče katerega je pacient, in krepitve energetske samozadostnosti, napovedujejo.

Nova Slovenija je delila koalicijsko pogodbo za mandat 2026–2030, ki jo je danes podpisalo pet strank. Kot so ob tem dejali, pogodbo bodočih koalicijskih partnerjev definirajo vrednote. "Uspešna Slovenija, dvig blaginje za vse, debirokratizacija, decentralizacija, stop kriminalu in korupciji. To je tisto, za kar se bomo borili," je vsebino povzel predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Finance, gospodarstvo, infrastruktura

Pogodbo sestavlja 20 izhodišč, ki se nadaljujejo s cilji po resorjih bodoče vlade. Pri financah je poudarek na zagotavljanju stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ ter makroekonomske stabilnosti ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU, obvladovanju proračunskega primanjkljaja in postopnem zmanjševanju javnega dolga, povzema NSi.

Na področju gospodarstva in dela so za osnovni cilj postavili povečanje produktivnosti in dodane vrednosti gospodarstva ter spodbujanje podjetništva, investicij in inovacij, vključno z nacionalnim pristopom k dvigu produktivnosti v malih in srednjih podjetjih, revizijo obstoječih ukrepov ter krepitvijo sodelovanja podjetij z raziskovalnimi institucijami.

Tina Bregant, Jernej Vrtovec, Janez Janša, Anže Logar, Marko Lotrič
FOTO: Bobo

Področje notranjih zadev in javne uprave po njihovih besedah sloni na racionalizaciji organizacije in delovanja celotne javne uprave, temelj področja infrastrukture in energetike pa je urejena, zmogljiva in varna prometna infrastruktura, ob tem pa še prenova, nadgradnja in dokončanje ključnih infrastrukturnih projektov ter zagotavljanje zanesljive, neprekinjene in cenovno dostopne oskrbe z energijo ter krepitev energetske samozadostnosti Slovenije.

'Pacient v središči zdravstva'

Na področju izobraževanja, znanosti in mladine je v ospredju "ideološka nevtralnost šolskega prostora ter dvig ugleda učiteljskega poklica".

Področje zdravja urejajo tako, da je pacient v središču, cilj pa zagotovitev sodobnega in dostopnega sistema javnega zdravstvenega varstva s kakovostno obravnavo iz javnih sredstev, področje okolja in prostora pa da daje prednost umeščanju objektov v prostor in s tem učinkoviti stanovanjski politiki.

"V središču področja demografije, družine in socialnih zadev je uveljavitev socialne države kot države dostojanstva, ne odvisnosti, pri čemer mora pomoč priti do tistih, ki jo res potrebujejo, sistem pa spodbujati delo, samostojnost in odgovornost," nadaljujejo ter dodajajo, da je velik poudarek na spodbudnih ukrepih družinske politike.

Koalicijska pogodba SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati
FOTO: 24ur.com

Kot dodajajo, je v pogodbi navedeno, da je osrednji cilj pravosodja "učinkovito, odgovorno in pregledno upravljanje pravosodnega sistema ter reforma sodstva z namenom večje učinkovitosti, strokovnosti in zaupanja v institucije".

Pogodba poudarja tudi zavedanje, da je hrana strateška surovina, prehranska varnost pa nacionalna varnost.

Od kulture do vojske

Na področju kulture so po besedah NSi velik poudarek namenili slovenski kulturi in jeziku ter nevtralnosti medijskega prostora z zagotavljanjem svobode izražanja.

Lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj bodo prednostno krepili regionalni razvoj za spodbujanje enakomernega razvoja, ob tem pa krepitev lokalne samouprave ter večja vloga občin pri razvoju države, ob zagotavljanju stabilnega in predvidljivega financiranja občin, navajajo.

"Na področju obrambe je poudarek na kadrovski krepitvi vojske, modernizaciji zmogljivosti in preglednih nabav. Aktivna, interesno usmerjena in suverena zunanja politika je cilj na področju zunanjih in evropskih zadev, kjer je v ospredju aktivna vloga Slovenije pri oblikovanju politik Evropske unije in Nata," sporočajo.

Napovedujejo pa tudi opredelitev celovite politike do Slovencev v tujini, ki vključuje ohranjanje identitete in kulturne dediščine slovenskih skupnosti, ter krepitev sodelovanja s slovenskimi narodnimi skupnostmi v sosednjih državah pa bo cilj resorja Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Poglavja:
Finance Zdravstvo Kultura
Koalicijska pogodba
koalicijska pogodba desna vlada sds nsi

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ančo
21. 05. 2026 14.04
Ideje so prave. Samo se izpeljati je potrebno in smo zmagali. Morda se enkrat le rešimo levega totalitarizma
Odgovori
0 0
myomy
21. 05. 2026 14.03
V koalicijski pogodbi je zapisano, da se bosta obramboslovec in policaj ukvarjala s tistim, za kar sta bila šolana - z represijo, ne z gospodarstvom. Dva prisesanca iz Javne uprave.
Odgovori
0 0
wsharky
21. 05. 2026 14.03
no s torkom naslednji teden bo pa bencin ponovno 1 eur na liter
Odgovori
+1
1 0
rahlo_nepristranski
21. 05. 2026 14.02
Čestitke vsem, bravo 😀👌👍
Odgovori
+1
1 0
wsharky
21. 05. 2026 14.02
Logarček prevarant volivcev
Odgovori
+0
1 1
Pamir
21. 05. 2026 14.00
V koalicijski pogodbi je zapisano samo da je Tovariš komunist Janšaj.Dosmrtni pastir ovčje črede.
Odgovori
-4
1 5
Roadkill
21. 05. 2026 14.00
Papir vse prenese
Odgovori
-3
0 3
hojladri123
21. 05. 2026 13.59
Bravo, če se te stvari uresničijo naslednje volitve tudi sam volim Stevota
Odgovori
+4
5 1
Mens sana
21. 05. 2026 13.58
.............stop kriminalu in korupciji, zato v središču nikakor ne sme biti pacient....................
Odgovori
-3
1 4
Roadkill
21. 05. 2026 13.58
Populizem. So bili na vladi do leta 2022 in so imeli vse možnosti to urediti
Odgovori
-3
2 5
Vesela Jasna
21. 05. 2026 13.57
Papir vse prenese.😂
Odgovori
-5
1 6
Srebrnl breg
21. 05. 2026 13.56
Janša poženi mi smo pripravljeni...
Odgovori
+4
5 1
Frincko
21. 05. 2026 13.56
Se že držim za denarnico. Edini za katerega bodo poskrbeli, so sami zase. Nisem levi, še manj pa desni. Nikoli ne bom pozabil kakšno diktaturo smo imeli med C-19. In zato me nikoli ne bodo prepričali.
Odgovori
-3
2 5
Prelepa Soča
21. 05. 2026 14.00
Frincko, diktaturo ste občutili samo taki, kot si ti, normalni ljudje je nismo.
Odgovori
+4
4 0
Ricola Swiss
21. 05. 2026 13.55
Sedaj Golob lahko samo gruli svoji Tinci!
Odgovori
+7
9 2
Clio1979
21. 05. 2026 13.52
koncno neki konkretnega...brez nekih časovnic in sprenevedanja...praznih obljub...in laži...mogoče pa res sije luč na koncu tunela za našo državo
Odgovori
+9
12 3
patria
21. 05. 2026 13.56
Kaj ti vidiš konkretnega? Razsvetli nas.
Odgovori
-4
1 5
Hehedemokrat
21. 05. 2026 13.59
Če se sam do sedaj nisi bil zmožen razsvetliti, ti nihče ne more pomagati.
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
21. 05. 2026 14.00
Tretji korak v smeri Svice
Odgovori
+1
1 0
gullit
21. 05. 2026 13.51
Super, držimo pesti za vsaj 2 mandata, da rešimo potopljeno Slovenijo, ki jo je Golob uničil ter ostale nesposobni novi obrazi, Kučanovih satelitov.
Odgovori
+11
14 3
motorist_mb
21. 05. 2026 13.52
👏👏👏
Odgovori
+10
12 2
patria
21. 05. 2026 13.59
Zapomni si današnji datum. Niti tega mandata ne bodo speljali do konca. Zapisi si današnji datum.
Odgovori
-5
0 5
Clio1979
21. 05. 2026 13.50
bravo...koncno neki konkretnega...tisti ki to ne podpira je zelo omejen
Odgovori
+6
12 6
Clio1979
21. 05. 2026 13.55
ampak ...če bi to predlagal nekdo ki ni JJ bi mu vsi levaki ploskali...zalostno
Odgovori
+3
5 2
Smrtlevičarjem
21. 05. 2026 13.50
Čestitke 👏👏👏👏
Odgovori
+7
11 4
Thor78
21. 05. 2026 13.49
Čestitke, levaki pa v jok in na bicikl.
Odgovori
+9
15 6
VladaPada
21. 05. 2026 13.47
Levaki so nezadovoljni s pogodbo. Oni želijo vojne kriminal in terorizem.
Odgovori
+8
15 7
macolagobec
21. 05. 2026 13.50
Ne samo želijo, oni hočjo to ZLO ustvarjati!
Odgovori
+2
7 5
