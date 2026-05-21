Kaj je zapisano v koalicijski pogodbi?

Nova Slovenija je delila koalicijsko pogodbo za mandat 2026–2030, ki jo je danes podpisalo pet strank. Kot so ob tem dejali, pogodbo bodočih koalicijskih partnerjev definirajo vrednote. "Uspešna Slovenija, dvig blaginje za vse, debirokratizacija, decentralizacija, stop kriminalu in korupciji. To je tisto, za kar se bomo borili," je vsebino povzel predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Finance, gospodarstvo, infrastruktura

Pogodbo sestavlja 20 izhodišč, ki se nadaljujejo s cilji po resorjih bodoče vlade. Pri financah je poudarek na zagotavljanju stabilnih, vzdržnih in predvidljivih javnih financ ter makroekonomske stabilnosti ob doslednem upoštevanju fiskalnih pravil EU, obvladovanju proračunskega primanjkljaja in postopnem zmanjševanju javnega dolga, povzema NSi. Na področju gospodarstva in dela so za osnovni cilj postavili povečanje produktivnosti in dodane vrednosti gospodarstva ter spodbujanje podjetništva, investicij in inovacij, vključno z nacionalnim pristopom k dvigu produktivnosti v malih in srednjih podjetjih, revizijo obstoječih ukrepov ter krepitvijo sodelovanja podjetij z raziskovalnimi institucijami.

Področje notranjih zadev in javne uprave po njihovih besedah sloni na racionalizaciji organizacije in delovanja celotne javne uprave, temelj področja infrastrukture in energetike pa je urejena, zmogljiva in varna prometna infrastruktura, ob tem pa še prenova, nadgradnja in dokončanje ključnih infrastrukturnih projektov ter zagotavljanje zanesljive, neprekinjene in cenovno dostopne oskrbe z energijo ter krepitev energetske samozadostnosti Slovenije.

'Pacient v središči zdravstva'

Na področju izobraževanja, znanosti in mladine je v ospredju "ideološka nevtralnost šolskega prostora ter dvig ugleda učiteljskega poklica". Področje zdravja urejajo tako, da je pacient v središču, cilj pa zagotovitev sodobnega in dostopnega sistema javnega zdravstvenega varstva s kakovostno obravnavo iz javnih sredstev, področje okolja in prostora pa da daje prednost umeščanju objektov v prostor in s tem učinkoviti stanovanjski politiki. "V središču področja demografije, družine in socialnih zadev je uveljavitev socialne države kot države dostojanstva, ne odvisnosti, pri čemer mora pomoč priti do tistih, ki jo res potrebujejo, sistem pa spodbujati delo, samostojnost in odgovornost," nadaljujejo ter dodajajo, da je velik poudarek na spodbudnih ukrepih družinske politike.

Kot dodajajo, je v pogodbi navedeno, da je osrednji cilj pravosodja "učinkovito, odgovorno in pregledno upravljanje pravosodnega sistema ter reforma sodstva z namenom večje učinkovitosti, strokovnosti in zaupanja v institucije". Pogodba poudarja tudi zavedanje, da je hrana strateška surovina, prehranska varnost pa nacionalna varnost.

Od kulture do vojske

Na področju kulture so po besedah NSi velik poudarek namenili slovenski kulturi in jeziku ter nevtralnosti medijskega prostora z zagotavljanjem svobode izražanja. Lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj bodo prednostno krepili regionalni razvoj za spodbujanje enakomernega razvoja, ob tem pa krepitev lokalne samouprave ter večja vloga občin pri razvoju države, ob zagotavljanju stabilnega in predvidljivega financiranja občin, navajajo.