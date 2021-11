Kaj je združilo pevko Niko Zorjan, oblikovalko Anjo Medle in fotografa Tiborja Goloba?

Nika Zorjan, Anja Medle, Tibor Golob. Trije umetniki, vsak mojster svojega področja. Nika ena najuspešnejših slovenskih pevk, ki osvaja tudi tuje glasbene odre. Anja mlada modna oblikovalka, ki je za svoje kreacije prejela že številne nagrade. Tibor fotograf, ki je v svoj objektiv ujel že mnoge svetovno znane manekenke. Kljub temu, da prihajajo iz različnih področij, pa so nedavno združili moči …

Po njihovih žilah se pretaka ustvarjalnost Morda se sprašujete, kaj bi lahko imeli skupnega. Odgovor se glasi, da v resnici več, kot bi si morda mislili. Na prvem mestu jih zagotovo družita ljubezen in strast do ustvarjanja. Nika, Anja in Tibor imajo v sebi ustvarjalno žilico, ki jih vodi skozi življenje.

icon-expand Nika Zorjan FOTO: Arhiv ponudnika

Niko glasba spremlja že od malih nog, saj velja za družinsko tradicijo. Glasbenika sta bila namreč že njen oče in dedek, nad glasbo pa se navdušuje tudi njena sestra. Podobno pravi tudi Anja: »Že kot majhna deklica sem se rada lepo oblačila. Vedno sem bila do zadnjega detajla pozorna pri vsakem oblačilu, ki sem ga nadela. S sestro sva se tudi zelo radi fotografirali in pripravljali modne revije ter editoriale. Tako se je zgodil popolnoma naraven in spontan prehod iz nekega veselja in strasti v moj današnji poklic.« Tibor, ki se s profesionalno fotografijo ukvarja že več kot 10 let, je prav tako začel začel iz strasti. Nekaj, kar je bilo njegov konjiček, je postalo njegovo življenje. Kot pravi, je to ugotovil kmalu med študijem, ko je veliko več časa posvetil fotografiranju in urejanju slik, kot učenju. Vsi so v svoje veselje, svoje konjičke vložili veliko časa in energije, to jih je danes pripeljalo do izjemnih uspehov. Občutek za lepoto in estetsko dovršenost Vse tri zagotovo združuje tudi občutek za estetiko. So perfekcionisti pri svojem delu in stremijo k popolnosti. Popolnosti glasu, oblikovanja in fotografije. Vsa njihova dela so dodelana do potankosti. Morda so se prav zato našli tudi pri sodelovanju z blagovno znamko Huawei, ki slovi po svojih brezkompromisnih napravah. Tako vizualno kot tehnično. Niko, Anjo in Tiborja je namreč navdušil nov pametni telefon Huawei nova 9. Nika je postala njegova ambasadorka, Anjo je navdihnil pri oblikovanju modne kolekcije, Tibor pa je njegovo dovršenost ujel v prav posebnem editorialu.

icon-expand Anja Medle FOTO: Arhiv ponudnika

Telefon jih je že na prvi pogled prepričal s svojimi prelivajočimi barvami in lesketajočim ohišjem. Nato pa tudi s svojo uporabnostjo. Pri Huawei namreč ne zanemarjajo nobenega področja, zunanjost je za njih enako pomembna, kot notranjost. In seveda obratno. Huawei novo 9 tako poleg dovršenega dizajna odlikujejo še zmogljivost, odlična kamera in velik zaslon OLED s 120-herčno frekvenco osveževanja slike. Državljani sveta Nika, Anja in Tibor zato v svojem novem telefonu vidijo tudi nepogrešljiv pripomoček za delo in zabavo. Še ena stvar, ki jim je namreč skupna, je ljubezen do potovanja. Vse tri je namreč njihovo delo popeljalo že na vse konce sveta. Od malih in velikih slovenskih krajev, do evropskih prestolnic, svetovnih metropol in eksotičnih destinacij, kot so Dubaj, Egipt in Jordanija. Telefon je na poti njihov osebni asistent, saj prek njega komunicirajo, dokumentirajo svet okoli sebe in ga konec koncev uporabljajo za orientiranje pri odkrivanju lepot neznanih krajev. »Ko sem na poti, se popolnoma zanašam na navigacijo. Na telefonu Huawei nova 9 sem navdušena nad zemljevidi Petal,« pove Nika. Podobno pa tudi Tibor, ki je več v tujini, kot pa doma. Tam mu je aplikacija Petal Maps že velikokrat pomagala ohraniti mirne živce in prihraniti čas.

icon-expand Tibor Golob FOTO: Arhiv ponudnika