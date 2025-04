Kaj jedo naši smučarski orli?

Dolgoletni slovenski reprezentant Jernej Damjan, danes pa komentator in vodja marketinga pri Smučarski zvezi, je eden tistih, ki s težo in hrano nikoli ni imel posebnih skrbi: "Jaz sem se v bistvu držal pravila, jej toliko časa, dokler nisi sit. Je pa res, da sem potreboval kar nekaj časa in tudi znanja, ki sem ga pridobil v glavnem sam, da sem pogruntal, kaj je tisto res najboljše za moje telo."

Po koncu skakalne kariere po hrani ni hrepenel, na tehtnico stopi le še občasno, pravi pa, da številka ostaja enaka. To pa je legendarni nemški skakalec Sven Hannawald, ki je imel tako nizko telesno težo, da je Mednarodna smučarska zveza za tekmovalce uvedla tehtanje in določila minimalen indeks telesne mase.

"Skakalci morajo biti visoki in sloki, to se pravi razmerje med višino in težo mora biti idealno, poleg tega morajo imeti prefinjen občutek letenja in seveda morajo biti zdravi, "razlaga dr. Bojan Knap s Kliničnega oddelka za nefrologijo. Sedem let je bil zdravnik reprezentance, kot pravi, pa skakalcem ni nikoli vsiljeval diet.

Vsak skakalec tekom kariere razvije občutek – in njegov trener, seveda – pri kateri telesni teži je lahko on optimalen v zraku: "Ker seveda pri 180 cm so običajno težki 60 kg. Je pa to posebna kultura hranjenja, ki je posvečena vrhunskemu dosežku na skakalnici."

Skrivnega recepta, kako jesti, da bodo rezultati čim boljši, tako ni. Veljajo pa nekatere smernice, ki so zdrava izbira za vse, kot je denimo mediteranska dieta, polna rastlinskih proteinov. Pa prepovedana živila? Kot pravi Damjan: "Jaz sem vse jedel, od pic do burgerjev ... Če ne boš pojedel dveh pic in boš tri koščke, je to dovolj, ni problem, samo v količini je trik."

Knap dodaja: "Obstaja načelo, da se nobene stvari ne sme prepovedati, tudi zaradi naše psiho-socialne strukture, ker ljudje nismo pravoverna bitja, ki bi lahko na dolgi rok vzdrževali ortoreksijo, slej ko prej se nam poruši ta scenarij."

Profesionalni športniki lahko zaužijejo tudi več sladkorja in soli, kjer je njihov metabolizem povsem drugačen, razlaga Knap. Damjan pa opaža, da se odnos do hrane izboljšuje: "Gre tudi sama tehnika skoka precej več v moč, sezona je pa tako dolga, da če nimaš urejenega vsega in treninga in prehrane in regeneracije, boš zelo težko konkurenčen."

In naši orli to sezono posegajo po najvišjih stopničkah, s svojo motivacijo in gladiatorsko predanostjo športu – tudi s prehrano, ki vključuje vsa hranila – pa so tako lahko navdih za vse nas.