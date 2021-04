Kaj kažejo podatki o zdravju ljudi v Sloveniji pred pandemijo?

NIJZ je pripravil posodobljene informacije o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah, ki kažejo stanje pred pandemijo covida-19. Tako se je denimo tretje leto zapored zmanjšalo število primerov astme pri otrocih ter mladostnikih, nadaljuje se trend manjše umrljivosti. Na drugi strani se naše zdravje slabša – v dveh tretjinah slovenskih občin se je povečal delež prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, več je bolniških odsotnosti, ki so tudi daljše.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) že šesto leto zapored na osnovi različnih virov podatkov pripravljajo publikacije o zdravju za vsako slovensko občino. Zbrani kazalniki omogočajo tudi primerjave za nazaj. Ti ponovno dokazujejo, da so med občinami velike razlike.

icon-expand Število primerov astme pri otrocih in mladostnikih se zmanjšuje že tretje leto. FOTO: Shutterstock

Nekateri kazalniki kažejo na izboljšanje zdravja V primerjavi z lanskoletno objavo na NIJZ opažajo, da se je zdravje ljudi v Sloveniji pred pandemijo covida-19 izboljšalo na več področjih. Tretje leto zapored se je zmanjšalo število bolnišničnih obravnav zaradi klopnega meningoencefalitisa. Prav tako je s številom primerov astme pri otrocih in mladostnikih – zmanjšuje se že tri leta. Manj prebivalcev je prejelo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in proti strjevanju krvi. "Še naprej se zmanjšuje stopnja novo odkritih rakov debelega črevesa in danke v nasprotju z drugimi lokacijami raka, kjer stopnje novo odkritih rakov še vedno naraščajo," so pojasnili na NIJZ.

icon-expand Infografika zdravja v slovenskih občinah FOTO: NIJZ

Nadaljuje se trend zmanjševanja umrljivosti K temu veliko prispeva nenehno zmanjševanje prezgodnje umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni in rakavih obolenj. "Postopno zmanjšanje števila samomorov opazujemo že šesto leto zapored. V primerjavi z objavo iz leta 2016 se je umrljivost zaradi samomora zmanjšala v 118 slovenskih občinah, kar predstavlja 56 odstotkov vseh občin. Hkrati se je zmanjšalo število izdanih receptov za duševne težave, kar smo v šestletnem obdobju zabeležili v 198 občinah oziroma v 93 odstotkih slovenskih občin," so statistiko povzeli na NIJZ. Podatki v letošnji objavi kažejo, da se je nekoliko zmanjšalo število bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisanih alkoholu. Nekoliko se je zmanjšalo tudi število prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji. Pred pandemijo covida-19 in pred uvedbo ukrepov za obvladovanje epidemije so bile vrednosti kazalnika prekomerne prehranjenosti otrok še zelo spodbudne. "Njegova vrednost se je izboljšala v kar 127 slovenskih občinah oziroma pri 60 odstotkih vseh občin. Nad slovenskim povprečjem je bilo 69 občin, v lanski objavi 61,"so pojasnili na NIJZ.

icon-expand Povečalo se je število srčnih kapi in zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let. FOTO: Dreamstime

Drugi kazalniki kažejo na slabše zdravje, več je srčnih kapi Pri nekaterih kazalnikih so na ravni Slovenije na NIJZ zaznali poslabšanje. V primerjavi z lanskoletno objavo se je v 157 občinah oziroma v 74 odstotkov slovenskih občin povečal delež prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni. Prav tako se je povečalo število srčnih kapi in zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let, ter število novih primerov raka, ki ne vključuje nemelanomskih kožnih rakov. Izrazito je poraslo število prejemnikov pomoči na domu. V primerjavi z lansko objavo so se vrednosti kazalnika povečale v kar 192 občinah oziroma v 90 odstotkov vseh občin, kar kaže tako na vse večje potrebe kot na boljšo organizacijo pomoči na domu, so prepričani na NIJZ. Več in daljše bolniške odsotnosti Že šesto leto zapored se v Sloveniji nadaljuje trend naraščanja bolniške odsotnosti, ki se je v primerjavi z letom 2016 povečala v kar 204 slovenskih občinah oziroma pri 96 odstotkih vseh občin. "V povprečju se je s 13,7 zvišala na 17,7 dni nezmožnosti za delo na zaposlenega prebivalca," so izpostavili na NIJZ.

icon-expand Na karti lahko vidimo, kakšno je bilo stanje leta 2014. FOTO: NIJZ

Udeležba v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka se povečuje Na NIJZ v šestih letih opažajo vedno večjo udeležbo v presejalnih programih za odkrivanje raka. V primerjavi z lansko objavo se je odzivnost pri programu Svit povečala v 136 občinah (64 odstotkov vseh občin), pri programu ZORA v 145 občinah (68 odstotkov vseh občin), pri programu DORA pa v 121 občinah (57 odstotkov vseh občin). Novosti Podrobni podatki, ki kažejo zdravstveno stanje prebivalcev v posamezni občini v obdobju pred pandemijo covida-19, so zbrani in objavljeni na spletni strani Zdravje v občini. Uvedli so tudi nekaj novosti. V osrednji vsebini letošnjih kratkih publikacij za občine so se tako dotaknili tematike duševnega zdravja in načinov varovanja, izboljšanja in krepitve duševnega zdravja oziroma blagostanja v lokalni skupnosti. "Epidemija covida-19 je namreč korenito spremenila naš življenjski slog in skupaj z ukrepi za njeno obvladovanje močno vplivala na naše zdravje v celoti ter številne dejavnike, ki ga sestavljajo – tudi na duševno zdravje," so navedli razlog na NIJZ.

Objavili so tudi najnovejše vrednosti treh kazalnikov, ki prikazujejo samoporočani delež rednih in občasnih kadilcev, prevalenco visoko tveganega opijanja in samooceno zdravja z deležem oseb, ki svoje zdravje ocenjuje kot dobro. "Ti kazalniki izhajajo iz anketnih raziskav, ki se izvajajo v večletnih ciklih, zato jih ne objavljamo vsako leto, ampak smo jih objavili le v prvi objavi pred šestimi leti. Novi podatki na ravni Slovenije prikazujejo povečan delež rednih in občasnih kadilcev in visoko tveganega opijanja. Samoocena zdravja prebivalcev Slovenije se je v primerjavi z raziskavo pred šestimi leti nekoliko izboljšala in je na zahodu države precej boljša kot na vzhodu," so povzeli na NIJZ.