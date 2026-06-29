Kaj košarica opozicije Janševem sporazumu pomeni za delo v DZ?

Lenart Žavbi, poslanec Gibanja Svoboda, je v studiu 24UR ZVEČER ostro komentiral politično partnerstvo, ki ga je premier Janez Janša ponudil vsem opozicijskim strankam. Citiral je besede Jelka Kacina iz leta 2006, ko je ta zavračal podoben Janšev predlog: "Predsednik vlade želi imeti le neko navidezno predstavo, v kateri bomo mi lahko nosili samo odgovornost. Ne bomo pa imeli nobenega vpliva na odločitve, saj nas bodo vedno preglasovali." Žavbi pravi, da se sam podpiše pod te besede, saj da Janšev politični projekt po njegovem mnenju ni transparenten in ne omogoča dejanskega dialoga.

Opozicijske stranke so prepričane, da bi podpis sporazuma le zmanjšal njihovo kritično moč, ne bi pa jim prinesel realne možnosti za spreminjanje vladnih politik ali vplivanja na pomembne zakonske predloge.

V studio je bil povabljen tudi Vinko Gorenak iz SDS, ki pa je sodelovanje v oddaji zavrnil.

Žavbi je izrazil globoko zaskrbljenost nad trenutnim stanjem parlamentarne demokracije v Sloveniji. Opozoril je tudi na današnje dogajanje na kolegiju predsednika državnega zbora, ki ga vidi kot poskus koalicije, da zavira delo opozicije. "Smo na dnu demokratične in parlamentarne kulture," je dejal in dodal, da še nismo doživeli momenta, kjer bi predsednik parlamenta sejo sklical, koalicija pa nanjo ne bi prišla. Takšno ravnanje po njegovem mnenju onemogoča kakršen koli normalen dialog v državnem zboru.

Žavbi meni, da koalicija namerno ignorira vabila k sodelovanju v javnih debatah, hkrati pa blokira parlamentarne procese. To po njegovem prepričanju dokazuje, da ponudba o partnerstvu ni bila iskrena, temveč le dimna zavesa za nemoteno izvajanje lastne politične agende brez zunanjega nadzora opozicijskih strank.

Poslanec je Janševo vlado označil za "vlado vračanja dolgov" bogatim in določenim tujim državam, specifično Izraelu. Čeprav se pojavljajo ugibanja o tem, da bo Robert Golob predčasno zapustil čelo stranke Gibanje Svoboda, je Žavbi to odločno zavrnil. Prepričan je, da bo Golob s svojo stranko zmagal tudi na naslednjih parlamentarnih volitvah.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v zgoraj priloženem videu.