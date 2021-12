Kaj krije obvezno in kaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Gre za določilo, ki ga nalaga Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), v katerem so opredeljeni zavarovanci, upravičeni do uporabe javnih zdravstvenih storitev. Poleg tega so v zakonu navedeni sistemi aktivnosti, ukrepov in storitev, namenjeni krepitvi zdravja, preprečevanju bolezni, zgodnjemu odkrivanju teh ter zdravljenju in negi ter rehabilitaciji bolnih in poškodovanih.

Obvezno zavarovanje krije le osnovne zdravstvene storitve

V Sloveniji je uveljavljanje zdravstvene pomoči urejeno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki pa ne krije vseh stroškov v celoti, kot jih krije dopolnilno zavarovanje. V obvezno zdravstveno zavarovanje vas je na pričetku delovnega razmerja dolžan prijaviti delodajalec, sklenitev dopolnilnega zavarovanja pa je povsem vaša prostovoljna odločitev.