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Slovenija

Kaj kuje 'vlada v senci'?

Ljubljana, 22. 07. 2026 19.38 pred 1 uro 2 min branja 57

Avtor:
Anže Božič
Robert Golob

Robert Golob, šef Gibanja Svobode, je tri sorodne stranke povabil k sodelovanju v svoji "vladi v senci," ki jo namerava lansirati septembra. O tem se je na skrivnostnem sestanku v znani ljubljanski restavraciji pogovarjal z ožjim vodstvom Socialnih demokratov, Levice in Preroda Vladimirja Prebiliča. Ali gre za podoben poskus oblikovanja nekdanje opozicijske koalicije KUL, ki je v času 3. Janševe vlade skušala zamenjati tedanjo oblast?

Vabila v t. i. vlado v senci so zdaj na mizi. A po današnjem srečanju na osem oči – vsako stranko sta na delovnem kosilu, ki naj bi potekalo v zaupnem krogu, predstavljala po dva funkcionarja – kakšnega velikega političnega navdušenja ni.

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Ravno obratno. Nekateri na levi sestanek razumejo kot Golobov poskus, da se postavi kot lider opozicije nad ostale. Slišati pa je tudi dvome v iskrenost ponujenega zavezništva. Glede na to, da je prvak Svobode pred dvema tednoma sam napovedal oblikovanje vlade v senci ob 100-tem dnevu Janševe oblasti.

"Danes smo imeli eno prav prijetno druženje pred počitnicami političnih somišljenikov. Ja, predstavil sem tudi idejo vlade v senci in povabil vse, da na kakršenkoli način – ali kot posamezniki ali kot stranke sodelujejo, ker želimo zgraditi res širok konsenz o tem, kam naj gre Slovenija naprej," je povedal Robert Golob.

"Mi smo vedno odprti za sodelovanje. S stranko Prerod smo se že pogovarjali. Bomo pa videli, kam bo to šlo. Smo se pa pogovarjali tudi o tem, na katere stvari lahko zdaj opozorimo pri tej vladi," je povedal Luka Goršek, podpredsednik SD.

Vladimir Prebilič in Luka Goršek
Vladimir Prebilič in Luka Goršek
FOTO: POP TV

"Treba je vrniti malo več vsebine v diskurz o politiki v Sloveniji, samo kritiziranje non-stop ne bo dovolj. To smo se danes lepo uskladili, torej več bo potrebno. Ali bo to format vlade v senci ali ne? Danes vsaj z moje strani odločitev ni bila sprejeta," je dejal Vladimir Prebilič, predsednik Preroda.

Luka Mesec, sokoordinator Levice, pa: "Jaz bi rekel, da je korak naprej. Se pa moramo zdaj vsak v svoji stranki pogovoriti in bomo takoj po poletju povedali, kako bomo skupaj nadaljevali."

Golob je danes po naših informacijah predlagal tudi nekaj imen iz drugih strank, ki bi si jih želel v svoji vladi v senci, kar je med zavezniškimi strankami povzročilo kar nekaj dvignjenih obrvi in začudenja. Leve parlamentarne stranke sicer že vse od oblikovanja desne vlade delujejo precej nepovezano, kot nekakšna razbita vojska. Pred strankami pa so tudi županske volitve, kjer bodo tekmovale v številnih lokalnih okoljih.

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KOMENTARJI57

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Endless
22. 07. 2026 20.44
Najbolj zaigran, pokvarjen, politični nasmešek v zgodovini Slovenije. Hinavščina maščevalnost, nesramnost mu veje iz vseh por, ki jih premore. Na bruhanje mi gre vsakič ko vidim ta prisilno nasmejan ksiht
Odgovori
0 0
2mt8
22. 07. 2026 20.42
Kako priti nazaj in dvigniti davke in zapravljati ko pri norcih
Odgovori
0 0
BBcc
22. 07. 2026 20.42
Čimprej nove volitve. Ta vlada nas bo potopila resnično.
Odgovori
-1
0 1
Minifa
22. 07. 2026 20.41
Mu bo kdo povedal, da so v riti, kjer je tema, nobene zvezde NI. Tudi luč na koncu tunela ne sveti
Odgovori
+1
1 0
Esprit
22. 07. 2026 20.39
Če bi predvajali posnetek iz leta 1930+ vzpona fašizma v Italiji in Musolinija...kaj so takrat govorili in trdili, koga so krivili za vse težave, kaj vse so trdili.... in kaj se danes trdi in spet govori,...iz tako imenovane ''skrajne desnice'' , ljudje bi težko znali pravilno zadeti, kaj je iz leta 1930+ in kaj od danes.
Odgovori
0 0
Endless
22. 07. 2026 20.38
Lahko bi se vprašali tudi drugače, .. kaj naklepa največja politična lisica
Odgovori
+1
1 0
ap100
22. 07. 2026 20.38
kovati ne znajo, znajo pa blebetati po raznih blogih in medijih
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
22. 07. 2026 20.36
Kaj kuje? ... Kuje kako se ubraniti pred Jaranom .. 15% ... !!!
Odgovori
+1
1 0
laky71
22. 07. 2026 20.36
Upam, da vlada pade čim prej, ker nas bo vse potopila z njihovimi "nižjimi davki". Ja tudi vas ovce, kateri ste jih volili...
Odgovori
-4
0 4
Stojadina-sportiva
22. 07. 2026 20.33
No z barko ne bo nič, poskusimo še z podmornico joj...
Odgovori
+3
3 0
Martinović
22. 07. 2026 20.32
Nima smisla o tem poročat! Gre za blodnje narcisoidnega Goloba, ki se za razliko od normalnih politikov ne more sprijazniti z dejstvom, da je levica izgubila volitve. Vsi normalni bi analizirali stanje in izdelali strategijo za zmago na naslednjih volitvah, ta narcisoid pa bo raje pestoval svoje frustracije in bolečine.
Odgovori
+5
5 0
Tine990
22. 07. 2026 20.30
Nikjer ne pise kdo ke placnik oglasa!!
Odgovori
+7
7 0
Arguss
22. 07. 2026 20.29
Kaj ,če bi bila vlada v senci v tunelu.Saj tam je noč najbolj temna.
Odgovori
+5
6 1
supergigi
22. 07. 2026 20.26
Naj bo do konca v opoziciji lol
Odgovori
+5
6 1
Stojadina-sportiva
22. 07. 2026 20.26
No še financirajo naj se iz svojih žepov, če se gremo neke freelancerske fore...
Odgovori
+5
7 2
kinimod
22. 07. 2026 20.25
kuhajo fižol in brokoli ?
Odgovori
+4
5 1
ManBoy
22. 07. 2026 20.24
Sestala se je torek opozicija in stranka, ki je ljudje v parlament nismo izvolili. Čemu potem potrebe po novem imenu "senca" ?
Odgovori
+4
5 1
luckyss.1
22. 07. 2026 20.22
Imeli so močno večino naredili nič. Sedaj bodo pa ležali v senci.
Odgovori
+10
10 0
luckyss.1
22. 07. 2026 20.22
100 hiš na mesec in 30 dni do specialista.
Odgovori
+8
8 0
Ana Konda
22. 07. 2026 20.19
Ne morejo več tolk krast, pa cvilijo...
Odgovori
+11
11 0
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