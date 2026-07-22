Kaj kuje 'vlada v senci'?

Vabila v t. i. vlado v senci so zdaj na mizi. A po današnjem srečanju na osem oči – vsako stranko sta na delovnem kosilu, ki naj bi potekalo v zaupnem krogu, predstavljala po dva funkcionarja – kakšnega velikega političnega navdušenja ni.
Ravno obratno. Nekateri na levi sestanek razumejo kot Golobov poskus, da se postavi kot lider opozicije nad ostale. Slišati pa je tudi dvome v iskrenost ponujenega zavezništva. Glede na to, da je prvak Svobode pred dvema tednoma sam napovedal oblikovanje vlade v senci ob 100-tem dnevu Janševe oblasti.
"Danes smo imeli eno prav prijetno druženje pred počitnicami političnih somišljenikov. Ja, predstavil sem tudi idejo vlade v senci in povabil vse, da na kakršenkoli način – ali kot posamezniki ali kot stranke sodelujejo, ker želimo zgraditi res širok konsenz o tem, kam naj gre Slovenija naprej," je povedal Robert Golob.
"Mi smo vedno odprti za sodelovanje. S stranko Prerod smo se že pogovarjali. Bomo pa videli, kam bo to šlo. Smo se pa pogovarjali tudi o tem, na katere stvari lahko zdaj opozorimo pri tej vladi," je povedal Luka Goršek, podpredsednik SD.
"Treba je vrniti malo več vsebine v diskurz o politiki v Sloveniji, samo kritiziranje non-stop ne bo dovolj. To smo se danes lepo uskladili, torej več bo potrebno. Ali bo to format vlade v senci ali ne? Danes vsaj z moje strani odločitev ni bila sprejeta," je dejal Vladimir Prebilič, predsednik Preroda.
Luka Mesec, sokoordinator Levice, pa: "Jaz bi rekel, da je korak naprej. Se pa moramo zdaj vsak v svoji stranki pogovoriti in bomo takoj po poletju povedali, kako bomo skupaj nadaljevali."
Golob je danes po naših informacijah predlagal tudi nekaj imen iz drugih strank, ki bi si jih želel v svoji vladi v senci, kar je med zavezniškimi strankami povzročilo kar nekaj dvignjenih obrvi in začudenja. Leve parlamentarne stranke sicer že vse od oblikovanja desne vlade delujejo precej nepovezano, kot nekakšna razbita vojska. Pred strankami pa so tudi županske volitve, kjer bodo tekmovale v številnih lokalnih okoljih.
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