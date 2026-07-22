Kaj kuje 'vlada v senci'?

Vabila v t. i. vlado v senci so zdaj na mizi. A po današnjem srečanju na osem oči – vsako stranko sta na delovnem kosilu, ki naj bi potekalo v zaupnem krogu, predstavljala po dva funkcionarja – kakšnega velikega političnega navdušenja ni.

Ravno obratno. Nekateri na levi sestanek razumejo kot Golobov poskus, da se postavi kot lider opozicije nad ostale. Slišati pa je tudi dvome v iskrenost ponujenega zavezništva. Glede na to, da je prvak Svobode pred dvema tednoma sam napovedal oblikovanje vlade v senci ob 100-tem dnevu Janševe oblasti.

"Danes smo imeli eno prav prijetno druženje pred počitnicami političnih somišljenikov. Ja, predstavil sem tudi idejo vlade v senci in povabil vse, da na kakršenkoli način – ali kot posamezniki ali kot stranke sodelujejo, ker želimo zgraditi res širok konsenz o tem, kam naj gre Slovenija naprej," je povedal Robert Golob.

"Mi smo vedno odprti za sodelovanje. S stranko Prerod smo se že pogovarjali. Bomo pa videli, kam bo to šlo. Smo se pa pogovarjali tudi o tem, na katere stvari lahko zdaj opozorimo pri tej vladi," je povedal Luka Goršek, podpredsednik SD.