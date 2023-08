Rdeče hidrološko opozorilo za Pomurje in spodnji tok Drave

Ljudje ob Muri se bojijo, da bo voda znova prebila nasipe. To se je na primer že zgodilo v soboto, a so ga dan kasneje sanirali. Bodo to noč nasipi zdržali? Rdeče opozorilo velja za Pomurje, pa tudi za spodnji tok reke Drave. Slovenijo je popoldne prešla nevihtna linija z nalivi, tudi čez prizadeta območja, kar pomeni nove težave. Kaj pa nas čaka v prihodnjih dneh?

Razmere so kritične na reki Muri, pravi hidrolog Janez Polajnar. Nasipi so sicer ponoči in čez dan zdržali, ker so strokovne službe zapolnile vrzel v nasipu. Reka Mura je rekordno visoka, tako velikega pretoka na reki še niso zabeležili v času meritev. Pretok Mure se je v Gornji Radgoni začel počasi zmanjševati, poroča Agencija RS za okolje, v spodnjem toku pa ima ustaljen pretok in se do jutra ne bo zmanjševal. Rdeče opozorilo tako velja za Pomurje pa tudi spodnji tok reke Drave, ki je popoldan sicer začela upadati, a se bodo poplavljene površine ob Dravi tudi v ponedeljek še ohranjale.

icon-expand Narasla Mura na območju Črešnjevcev. FOTO: 24ur.com

Hidrologi opozarjajo tudi na območje reke Save. Ta je sicer že začela upadati po celotnem toku in se razliva v srednjem in spodnjem toku, vendar je njen pretok še vedno velik. Zlasti na sotočju Save in Krke. Sava ima trenutno pretok 2000 kubičnih metrov na sekundo, Krka pa se je ustalila pri 300 kubičnih metrih na sekundo. S tem Sava otežuje odtok Krke in zato se poplavna območja v okolici sotočja še kar zadržujejo. Poplavne površine ob posameznih rekah v porečju Ljubljanice in ob Pesnici se počasi zmanjšujejo, poroča Arso. Na običajnih mestih se še razlivata Ledava v spodnjem toku in Dravinja, narasla je tudi Gradaščica, ki se je v zgornjem toku ponovno razlila.