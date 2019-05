Kaj vse še lahko naredi Slovenija za varovanje meje?

Po podatkih Združenih narodov je danes na svetu 24 milijonov beguncev, 40 milijonov pa je notranje razseljenih. Čeprav se nam zdi, da vse skupaj spet prerašča v krizo, primerljivo z letom 2015, je bila lani številka prihodov migrantov v Evropo skozi Mediteran – po kopnem ali morju – najnižja v zadnjih petih letih. In sredozemski trend ni kaj bistveno večji kot prejšnje leto, kvečjemu manjši. Do 13. maja letos je v Španijo, Italijo, Grčijo, na Ciper in Malto prišlo 23.531 beguncev. Kar je letos nekoliko drugače, je, da se morske poti zapirajo in zato se poti selijo na kopno in s tem čez Slovenijo.

Od leta 2009 do 2014 je bil trend nezakonitih prehodov slovenske državne meje stabilen, številke so bile nizke – od 760 do 1300 prehodov. Leta 2015 se je z odprtjem turške meje začela kriza, ki je pri nas pomenila 360.213 ilegalnih prehodov meje. Leta 2016 smo se vrnili na raven pred krizo, potem pa je Italija zaprla svoja pristanišča, Madžarska pa svojo kopensko mejo z ograjo in vsa pot v zahodno Evropo se potem lepo skanalizira skozi Slovenijo. Tako je bil viden porast ilegalnih prehodov že v letu 2017, lani jih je bilo že dobrih 9.000, letos pa jih bo očitno še več. Gre torej za vedno večjo težavo, a je še vedno 36-krat manjša od tiste iz leta 2015, ko smo jo brez posledic prebrodli.