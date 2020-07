Kaj lahko naredi turist, če naleti na drugačno nastanitev od oglaševane?

Slaba volja zaradi turistične nastanitve je povezana z vrzeljo med potrošnikovim pričakovanjem in ponudnikovo predstavitvijo, kaj bo turist pri njem dobil oziroma doživel. Ker v današnjih časih skoraj vsi vse iščemo, preverimo in si ogledamo po spletu, nas pogosto privabijo fotografije in nam pomagajo pri odločitvi, kateri hotel, apartma, sobo ali kamp bomo izbrali za letovanje. Seveda še vedno obstajajo ljudje, ki brez predhodnih spletnih ogledov pokličejo lastnika neposredno v nastanitev in se odločijo na osnovi njegovih zagotovil in opisov.

A kakorkoli, potrošnike lahko zavedejo tako fotografije in opisi na spletu kot besede in obljube ponudnikov po telefonu. Seveda je tudi odvisno, za kakšna odstopanja gre. Ali je denimo na fotografiji, ki jo oglašuje ponudnik, namestitev v resnici čisto drugačna ali pa zgolj potrošnik ni opazil, da je inventar že nekoliko zastarel, ker je bila soba slikana od daleč. "Predstave o tem, kaj je urejeno ali zanemarjeno, prijetno oziroma neprijetno, v dobrem ali slabem stanju, so lahko zelo različne, ocene pa subjektivne," so izpostavili v Evropskem potrošniškem centru (EPC) Slovenija, kjer potrošnike seznanjajo z njihovimi pravicami v EU, jim svetujejo, kako jih uveljaviti ter jim nudijo strokovno pomoč pri reševanju pritožb zoper tuje ponudnike blaga in storitev iz EU, Islandije in Norveške.

Ker so bila v zadnjih letih potovanja stalno v porastu, je področje turizma na drugem mestu po številu pritožb, ki jih prejme EPC Slovenija. V letu 2019 je bilo največ pritožb s področja letalskih in drugih prevozov (29 odstotkov), približno pet odstotkov pritožb pa je bilo povezanih z namestitvijo.

Če turist oceni, da stanje namestitve ni tako, kot bi moralo biti, mora vsako pomanjkljivost takoj sporočiti ponudniku oziroma posredniku, če gre za agencijo, in stanje dobro dokumentirati. "Če dejansko stanje očitno odstopa od oglaševanega, bi ponudniku lahko očitali zavajajoče oglaševanje in torej nepošteno poslovno prakso, ki se lahko tudi sankcionira. Potrošnik naj se v tem primeru poskuša s ponudnikom dogovoriti za znižanje cene, " svetujejo v EPC Slovenija.

Kadar gre za večje pomanjkljivosti, lahko potrošnik zahteva drugo namestitev. Če mu je ponudnik ne more zagotoviti, lahko potrošnik od pogodbe odstopi in zahteva vračilo kupnine – če jo je že plačal.

Trend potovanj je trenutno v upadu. Mreža EPC se zdaj največ ukvarja z množičnimi težavami potrošnikov zaradi odpovedi storitev zaradi izbruha covid-19 in v zvezi z negotovostmi, ki so povezane z bodočimi potovanji.

A kljub temu na ZPS menijo, da je v primeru manjših odstopanj smiselno od ponudnika zahtevati, da pomankljivosti odpravi. "Če tega ni mogoče storiti, je potrošnik upravičen do znižanja kupnine v sorazmerju z obsegom pomanjkljivosti. Kadar gre za večje pomanjkljivosti, lahko potrošnik zahteva drugo namestitev. Če mu je ponudnik ne more zagotoviti, lahko potrošnik od pogodbe odstopi in zahteva vračilo kupnine – če jo je že plačal," so pojasnili in dodali, da od ponudnika lahko zahteva tudi povračilo škode. Če spora ni mogoče rešiti sporazumno, ga je treba reševati po sodni poti, kar pa je lahko težavno, so še izpostavili.

Primer dveh Slovencev, nezadovoljnih s hotelom

Pred kratkim so v EPC Slovenija obravnavali primer dveh slovenskih turistov, ki nista bila zadovoljna s hotelsko namestitvijo na Hrvaškem. Dejansko stanje hotela se namreč ni ujemalo s ponudbo, ki jo je ponudnik oglaševal. Ko sta potrošnika prispela v hotel, ni bilo zunanjega bazena, wi-fi povezava ni delovala, hotel je bil na splošno v slabem stanju: luščil se je omet, sobe so bile umazane ... Vendar se potrošnika nista pritožila na kraju samem, temveč sta zapustila hotel in se pisno pritožila naknadno. "Žal je hotel tudi po posredovanju mreže EPC vztrajal pri svojem stališču, da potrošnika na pomanjkljivosti nista opozorila že v hotelu, in jima zato ni želel vrniti sorazmernega dela vplačane kupnine," so primer opisali v EPC Slovenija.