Večina od nas k zdravniku odide, ko se pojavijo težave. Rak pa se lahko razvija dolgo, preden se pojavijo simptomi. Poleg rednih pregledov in nacionalnih presejalnih programov raziskovalci preučujejo tudi metode, ki omogočajo dodaten vpogled v dogajanje v telesu. Ena izmed njih je tekoča biopsija.

V naši krvi krožijo drobci proste DNK (cfDNA). Celice jo sproščajo, ko odmrejo ali ko jo aktivno izločajo. Večinoma izvira iz krvnih celic, del pa tudi iz drugih tkiv in organov [3]. Če je v telesu prisoten tumor, lahko del proste DNK izvira tudi iz tumorskih celic. Ta del imenujemo krožeča tumorska DNK (ctDNA) [1]. Tekoča biopsija omogoča analizo teh drobcev DNK iz vzorca krvi, brez odvzema tkiva.

Analiza AveGene v vzorcu krvi išče izbrane spremembe DNK v genih, ki so povezani z nastankom in razvojem različnih vrst raka. Laboratorij pri tem uporablja sekvenciranje naslednje generacije (NGS), sodobno metodo, ki hkrati prebere zelo veliko drobcev DNK. Rezultat ponudi dodatne informacije, ki jih skupaj z zdravnikom ovrednotite glede na svoje zdravstveno stanje.

Kaj izveste iz poročila? Na začetku poročila je skupni rezultat: analiza je zaznala klinično pomembno spremembo DNK, je ni zaznala, ali pa je zaznala spremembo, katere izvora ni mogoče zanesljivo določiti. Če je sprememba zaznana, poročilo navede, s katerimi vrstami raka je lahko povezana, in preiskave, o katerih se pogovorite z zdravnikom. Poročilo v preprostem jeziku razloži, kaj rezultat pomeni in česa ne.

Kaj pa so omejitve? Zaznana sprememba DNK sama po sebi ne pomeni, da ima posameznik raka. Izvira lahko iz tumorja, lahko pa tudi iz krvnih celic, v katerih se nekatere spremembe pojavijo s starostjo [2], iz drugih tkiv ali iz zapisa DNK, s katerim smo se rodili. Zato izvid ni diagnoza raka.

Velja tudi obratno: rezultat brez zaznanih klinično pomembnih sprememb raka ne izključuje. Pri manjših ali zgodnjih tumorjih je tumorske DNK v krvi lahko zelo malo, zato je analiza ne zazna vedno [1].