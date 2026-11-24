Večina od nas k zdravniku odide, ko se pojavijo težave. Rak pa se lahko razvija dolgo, preden se pojavijo simptomi. Poleg rednih pregledov in nacionalnih presejalnih programov raziskovalci preučujejo tudi metode, ki omogočajo dodaten vpogled v dogajanje v telesu. Ena izmed njih je tekoča biopsija.
1. Kaj je tekoča biopsija?
V naši krvi krožijo drobci proste DNK (cfDNA). Celice jo sproščajo, ko odmrejo ali ko jo aktivno izločajo. Večinoma izvira iz krvnih celic, del pa tudi iz drugih tkiv in organov [3]. Če je v telesu prisoten tumor, lahko del proste DNK izvira tudi iz tumorskih celic. Ta del imenujemo krožeča tumorska DNK (ctDNA) [1]. Tekoča biopsija omogoča analizo teh drobcev DNK iz vzorca krvi, brez odvzema tkiva.
2. Kaj lahko analiza AveGene zazna?
Analiza AveGene v vzorcu krvi išče izbrane spremembe DNK v genih, ki so povezani z nastankom in razvojem različnih vrst raka. Laboratorij pri tem uporablja sekvenciranje naslednje generacije (NGS), sodobno metodo, ki hkrati prebere zelo veliko drobcev DNK. Rezultat ponudi dodatne informacije, ki jih skupaj z zdravnikom ovrednotite glede na svoje zdravstveno stanje.
Kaj izveste iz poročila? Na začetku poročila je skupni rezultat: analiza je zaznala klinično pomembno spremembo DNK, je ni zaznala, ali pa je zaznala spremembo, katere izvora ni mogoče zanesljivo določiti. Če je sprememba zaznana, poročilo navede, s katerimi vrstami raka je lahko povezana, in preiskave, o katerih se pogovorite z zdravnikom. Poročilo v preprostem jeziku razloži, kaj rezultat pomeni in česa ne.
Kaj pa so omejitve? Zaznana sprememba DNK sama po sebi ne pomeni, da ima posameznik raka. Izvira lahko iz tumorja, lahko pa tudi iz krvnih celic, v katerih se nekatere spremembe pojavijo s starostjo [2], iz drugih tkiv ali iz zapisa DNK, s katerim smo se rodili. Zato izvid ni diagnoza raka.
Velja tudi obratno: rezultat brez zaznanih klinično pomembnih sprememb raka ne izključuje. Pri manjših ali zgodnjih tumorjih je tumorske DNK v krvi lahko zelo malo, zato je analiza ne zazna vedno [1].
3. Je to enako kot genetski test za dedno nagnjenost?
Ne. Testi za dedno nagnjenost k raku, na primer za gena BRCA1 in BRCA2, iščejo spremembe, s katerimi se rodimo. Analiza AveGene pa je usmerjena v spremembe, ki nastanejo med življenjem.
4. Kateri panel izbrati?
Panel je nabor genov, ki jih laboratorij analizira. Analiza AveGene, ki je v Sloveniji na voljo pod znamko Zaznaj Zgodaj, ima dva panela:
|Ožji panel
|Širši panel
|Število genov
|18
|59
|Usmeritev
|Izbrane spremembe DNK, povezane predvsem s kolorektalnim rakom (rakom debelega črevesa in danke) ter pljučnim rakom
|Usmeritev Izbrane spremembe DNK, povezane predvsem s kolorektalnim rakom (rakom debelega črevesa in danke) ter pljučnim rakom Izbrane spremembe DNK v širšem naboru genov, povezanih z različnimi vrstami raka
|Vzorec in način analize
|Vzorec krvi
|Vzorec krvi
Število genov ne pomeni števila vrst raka, s katerimi so lahko povezane zaznane genetske spremembe.
Spoznajte možnosti sodobne analize DNK iz krvi
Zaznaj Zgodaj slovenskim posameznikom predstavlja tehnologijo AveGene za analizo izbranih sprememb DNK iz vzorca krvi. Na spletni strani zaznaj-zgodaj.si lahko spoznate oba panela, potek analize in informacije za odločitev.
Analiza ne nadomešča zdravniških pregledov ali nacionalnih presejalnih programov, kot so Svit, Zora in Dora. Kolonoskopija ostaja ključna preiskava za diagnostiko sprememb debelega črevesa in danke. Če imate simptome ali zdravstvene težave, se najprej obrnite na zdravnika.
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