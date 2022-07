Kaj lahko prebivalce Obale reši pred redukcijami vode?

Ne le fontane v mestih, prepovedani so tudi tuši na plažah in poraba vode v kmetijske namene, v industriji pa jo morajo zmanjšati za 30 odstotkov. Lastnik ribogojnica blizu zajetja je povedal, da tudi on ne more več zajemati vode iz reke. Zdaj kroži po sistemu in ima vsak dan manj kisika. Boji se, da bodo ribe poginile.

Vodo za vodovod v Rižani že dolgo ni bil tako prazen. Vodo zdaj črpajo iz globlje podtalnice, a nivo reke je že tako nizek, da morajo tudi vodo že prečrpavati vanjo, sicer bi se lahko zgodila ekološka katastrofa. Prebivalci in tudi turisti za zdaj ukrepe sicer sprejemajo potrpežljivo in celo s kančkom humorja. Pravijo recimo, da so z bevande že presedlali na špricer. A lahko jim ni.

V nebo zaskrbljeno gledajo tudi kmetje. Krizo z vodo bi lahko rešilo nekaj dni močnejšega dežja nad kraškim robom, a nič ne kaže, da se bo nebo usmililo. Grozi, da bo vodovod moral uvesti redukcije, kar pomeni, da bo voda vsak dan na pipi, a še to ne ves dan. Ko pa bo, ne bo pitna.

Dejstvo je, da če se vodovod ustav, ni več čist in vodo je treba prekuhavati. "Do preklica, to pa bo, ko bo dovolj padavin, da bomo lahko sistem prečistili in razkužili," pravi vodja zdravstvenega nadzora. To se lahko zgodi tudi čez mesec dni. Razlog za težave na Obali niso samo globalni problemi, mnogi so tudi lokalni.

Objekt, ki napaja Obalo, so zgradili še v času Mussolinija in od takrat je vsaka oblast pripravljala svoje študije, analize in načrte, a nič večjega zgradila. A od leta 1935 se je poraba precej povečala.