Katičeva o ovadbi: Nisem s prstom pokazala na nikogar. To ni moja naloga

"Ni treba meni soditi, kdo je morebiti naredil kaj narobe, ampak so za to pristojni organi pregona. Povedala sem, da na podlagi novih dejstev, ki izhajajo iz cenilnega poročila. Iz vse te dokumentacije, ki smo jo dobili sedaj, izhajajo tudi nove navedbe in prav je, da jih Nacionalni preiskovalni urad ima. Mi bomo vse jutri podpisali in odnesli na tožilstvo," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Katičeva.

"Nisem pa s prstom pokazala na nikogar. To ni moja naloga, niti moja pristojnost, ampak je to stvar organov pregona," je poudarila. Ministrica je naštela tudi nekaj nepravilnosti, na katere bodo opozorili v ovadbi: "Kot izhaja iz poročila, gre za sum, da energetska izkaznica ni verodostojna, kar je tudi pogoj za nakup stavbe, da so kvadrature drugačne, kot so bile objavljene pri razpisu."

Ministrica je potrdila, da sta Uroš Gojkovič, nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu, in Simon Starček, ki je bil v času nakupa stavbe na ministrstvu vodja službe za nepremičnine – po neuradnih informacijah naj bi bila glavna osumljenca – na ministrstvu zaposlena za nedoločen čas, a da sta bila po razkritju afere premeščena na drugo delovno mesto. Sama pa z njima o tem še ni govorila.

In kaj bo zdaj s stavbo, katere obnova je ocenjena na 5,5 milijona evrov? "Kot je sodstvo že od vsega začetka povedalo, ta stavba ni primerna za potrebe sodstva. Računali smo, da bi v njej lahko bil arhiv za potrebe pravosodja, sedaj je poročilo pokazalo, da so za arhiv primerni samo kletni prostori, prostori zaklonišča in ti prostori, ki so nad zakloniščem, višje etaže pa ne. Verjamem, da če je država našla denar za nakup, lahko najde tudi denar za obnovo, sami pa na ministrstvu za pravosodje v letošnjem proračunu nimamo zagotovljenih," je dejala ministrica. Dodala je, da so zagotovili le sredstva za najnujnejše ukrepe, kot je zavarovanje objekta, postavitev ograje in podobno.

Poudarila je, da sama takšne pogodbe nikoli ne bi podpisala. Izpostavila je, da je v pogodbi tudi protikorupcijska klavzula. To pomeni, da če bi v postopku ugotovili koruptivna dejanja, bi pogodba lahko postala nična. A je dodala, da gre za dolgotrajne postopke.