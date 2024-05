Kakšne spremembe se obetajo po združitvi bank?

Dodali so, da bodo najbrž optimizirali bankomate in poslovalnice. Tiste, ki so fizično blizu ena drugi, bodo zaprli. A to ne pomeni odpuščanj, pač pa prerazporeditev zaposlenih, so poudarili.

Za skupino je po Bertalanovih besedah eden največjih izzivov umetna inteligenca. V razvoj orodij na njeni osnovi so začeli vlagati že zgodaj, v prihodnje pa med njenimi največjimi prednostmi vidijo krepitev varnosti poslovanja. Kot je dejala Orsolya Kovacs, vodja oddelka za strateške raziskave pri OTP, ima banka velike razvojne zmogljivosti in bodo najbrž med prvimi regionalnimi bankami, ki bodo uvedle UI rešitve za svoje komintente.

"Ko govorimo o banki, bo umetna inteligenca vplivala na delo in vloge v vseh segmentih in kotičkih banke. Vplivala bo na to, kako bomo skrbeli za naše stranke, vplivala bo na to, kako bomo ponujali digitalne storitve, hkrati pa bo tudi pospešila produktivnost in učinkovitost naših notranjih operacij," pa je dodal Andras Fischer, ki vodi inovacijsko središče banke, OTP LAB. Kot pravi, je težko napovedati, kako bo bančništvo videti čez pet ali 10 let, a je prepričan, da bodo banke izstopile iz svoje tradicionalne vloge in začele ponujati tudi storitve onkraj bančništva. To se na Madžarskem že dogaja, kjer ima OTP že denimo projekte na področju nepremičnin in spletne prodaje.