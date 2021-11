Kaj lahko urbana območja storijo, da dosežejo zmanjšanje emisij ogljika?

Urbana območja, kjer živi več kot polovica svetovne človeške populacije, izjemno prispevajo k emisijam ogljika. Do sredine stoletja pa se bo število vseh ljudi na planetu, ki živi v urbanih območjih, še povečalo. Toda mesta so že zdaj odgovorna za 60 odstotkov naših emisij toplogrednih plinov. Z naraščanjem mestnega prebivalstva pa se bo povečal tudi njihov vpliv na podnebje.

V mestih bodo v prihodnosti najverjetneje najbolj občutili akutne posledice podnebnih sprememb. Pomanjkanje vode in vse večja onesnaženost zraka grozita, da bo življenje v mnogih mestih postalo neznosno. V odgovor na te grožnje in v želji omejitve dviga globalne temperature se je 25 velemest zavezalo, da bodo do leta 2050 postala ogljično nevtralna. To so Rio de Janeiro, New York, Pariz, Oslo, Mexico City, Melbourne, London, Milano, Cape Town, Buenos Aires, Caracas, Kopenhagen in Vancouver.

icon-expand Če želimo omejiti višanje globalne temperature, moramo močno omejiti emisije ogljika do sredine stoletja. FOTO: Dreamstime

Kaj bodo torej morale narediti živahne metropole, da bodo postale ogljično nevtralne? Eden največjih izzivov, s katerimi se mesta soočajo, so emisije ogljika iz prometa. Nekatera mesta to že poskušajo zmanjšati z uvedbo ultra-nizkih emisijskih con. Cilj je spodbuditi ljudi, da zamenjajo za vozila z nižjimi emisijami, vendar ta še vedno povzročajo emisije ogljika med proizvodnim procesom. Da bi to premagali, nekatera mesta že spodbujajo, naj se ljudje popolnoma izogibajo avtomobilom. Pariz na primer ustvarja 650 kilometrov novih kolesarskih poti, medtem ko je kolumbijska prestolnica Bogota določila 120 kilometrov ulic, kjer avtomobili niso dovoljeni. Še en pomemben dejavnik, ki prispeva k emisijam ogljikovega dioksida v mestih, je energija, potrebna za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje stavb. Leta 2015 so bile stavbe odgovorne za 38 odstotkov svetovnih emisij, pri čemer je večina nastala po končani gradnji. Vendar pa si gradbena industrija prizadeva zmanjšati emisije s tem, da bi v njihovo zasnovo vključila več alternativnih virov energije. Cilj je, da bi bile stavbe manj odvisne od fosilnih goriv.

icon-expand Eden od načinov reševanje segrevanja mest je uvedba zelenih streh in živih sten. FOTO: Shutterstock