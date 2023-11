Kaj Mesec lahko in česa ne more?

Aktualno nadomeščanje bo vse skupaj trajalo le nekaj dni. V tem času strokovne službe vlade obveščajo podpredsednika Mesca o vseh pomembnih zadevah, ki so bistvene za vodenje vlade, so pojasnili v Kabinetu predsednika vlade.

Zakon o Vladi Republike Slovenije določa, da minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave. Toda, Luka Mesec Roberta Goloba ne more nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitev ministrov.

- Ne more denimo razreševati ministrov in imenovati novih

Minister za delo bo Goloba - če ne bo zapletov pri okrevanju - nadomeščal predvidoma do srede, ko naj bi sejo vlade že vodil prvak Svobode. Prav tako v sredo je Robert Golob predviden za govornika na državni proslavi v Mariboru ob dnevu Rudolfa Maistra. Prestavljena pa so za ponedeljek predvidena vprašanja poslancev predsedniku vlade. Nanje torej ne bo odgovarjal Mesec, ampak Golob, in to v četrtek.