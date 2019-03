Kaj mobilizira volivce?

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Tranzicijske države ali države, v katerih se demokratični procesi in odnosi šele vzpostavljajo, naj bi se spopadale z večjim številom problemov, ki naj bi motivirali volivce, da se udeležijo volitev v želji, da nekaj spremenijo. Skladno s tem in glede na razmere v družbi lahko rečemo, da je volilna udeležba odvisna od pomembnosti posameznih volitev, čustvene vključenosti državljanov in negotovosti izida volitev.

Vse stranke so oblikovale konsenz o socialnodemokratičnem minimumu in nekaterih temeljnih vprašanjih, povezanih s pojmom ”nacionalni interes”. Ideološke razlike med uveljavljenimi in novimi strankami so se zmanjševale, volitve so postajale vedno manj pomembne (k temu je pripomoglo tudi povečanje nezaupanja državljanov v institucije države in politiko), kar pomeni, da politične stranke vedno težje mobilizirajo volivce.

Nobenega dvoma ni, da so bile v kratki zgodovini večstrankarstva v Sloveniji najpomembnejše volitve leta 1990. Poleg odločanja, kdo bo prihodnji nosilec oblasti, so ljudje takrat odločali tudi o usodi nekdanjega političnega sistema. Prehod iz socializma v demokracijo je v Sloveniji ponudil bolj ali manj bipolarni strankarski sistem, ki ga najbolj zaznamuje razcep komunizem – antikomunizem. Od volitev leta 1990 volilna udeležba v Sloveniji konstantno upada. V strankarskem sistemu prevladuje krhko ravnotežje med skupino strank levega in desnega ”centra”.

Drugi omenjeni dejavnik, ki vpliva na mobilizacijo volivcev, je njihova čustvena vključenost. Ta dejavnik je odvisen predvsem od narave različnih političnih opcij, ki nastopajo na volitvah. Če gre za sisteme, v katerih politične stranke svoje programe oblikujejo na temelju splošno sprejetih vrednot in programskih točk in svoje konkurente doživljajo kot nasprotnike in ne sovražnike, je emocionalna vključenost volivcev po navadi majhna. To pomeni, da je v takšnih okoliščinah težje mobilizirati volivce, da se udeležijo volitev. V nasprotnem primeru, ko se politični akterji razlikujejo, volivci pa delijo na ”naše” in ”njihove”, je emocionalna vključenost velika, kar pomeni večje zanimanje za volitve in posledično tudi višjo volilno udeležbo.

Mobilizacija volivcev je lahko odvisna tudi od tega, kako predvidljiv ali nepredvidljiv je izid volitev. Splošna predpostavka je, da bolj kot je izid volitev nepredvidljiv, večja je motiviranost volivcev, da se volitev udeležijo. To sicer velja le v sistemih, kjer imamo uveljavljene stranke, ki imajo jasno ideološko in programsko platformo in so dalj časa na politični sceni.

Propad nekaterih uveljavljenih strank v Sloveniji po začetku globalne gospodarske krize leta 2008 (LDS, ZARES) bi lahko povezali z izgubo zaupanja državljanov v stranke, ki jim pripisujejo vsesplošno odgovornost za stanje v državi. Zaradi slabših gospodarskih razmer so slovenski volivci v zadnjem desetletju hitro razočarani nad strankami, k čemur pogosto prispevajo napake vodilnih politikov, ki se znajdejo v različnih korupcijskih aferah. Uspeh nove stranke v tem primeru daje vtis, da na volitvah lahko vsakdo dobi politično moč. Posledica je ustanovitev novih, t. i. zagonskih strank (Pozitivna Slovenija, Državljanska lista, SMC, Verjamem), ki so bolj podobne oglaševalskim agencijam kot tradicionalnim političnim strankam. Gre za stranke, ki jim primanjkuje organizacijska struktura, kot so odbori, stalno članstvo in oblikovanje mrežne strukture na regionalni in lokalni ravni, kar dodatno otežuje mobilizacijo.