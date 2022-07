Kaj mora vsebovati dober nahrbtnik?

Za čim lažjo dostopnost je pomembno, da ima kolesarski nahrbtnik dovolj dodatnih stranskih žepov, v katere lahko na hitro pospravite manjše predmete, ki vam morajo biti vedno pri roki. Dodatni žep za mobilni telefon je danes že obvezen, zelo dobrodošli pa so tudi žepi za shranjevanje očal, denarnice ali orodja za kolo.

- Dodatni žepi in predali

Velikost je najpomembnejši dejavnik, katerega morate upoštevati pri izbiri kolesarskega nahrbtnika. Večina nahrbtnikov ima oznake v litrih in s tega vidika ločimo majhne ( 10 – 15 l ), srednje ( 16 – 20 l ) in velike ( 20 – 30 l ) nahrbtnike.

Ergonomija hrbtišča mora zagotavljati udobje kolesarja, naramnice pa poskrbijo za stabilnost nahrbtnika. Nekateri proizvajalci nahrbtnikov so razvili nahrbtnike s krajšim hrbtiščem, ki so posebej prilagojeni kolesarkam.

- Ergonomija hrbtišča in naramnice

Izbira kolesarskega nahrbtnika je predvsem odvisna od vrste kolesarjenja, s katerim se ukvarjate. Ne glede na to, pa mora imeti kakovosten kolesarski nahrbtnik nekatere ključne lastnosti:

Pa si poglejmo, kakšne lastnosti morajo imeti kolesarski, pohodni in tekaški nahrbtniki, da bodo zadovoljili vsem vašim potrebam.

Med najbolj priljubljenimi športnimi aktivnostmi na prostem so zagotovo kolesarjenje, tek in pohodništvo. In če se pogosto odpravljate na daljše ture ali izlete, potem je kakovosten nahrbtnik še kako pomemben.

Vodoodporni kolesarski nahrbtnik poskrbi, da v nahrbtnik ne pride voda. Če na kolesu pogosto vozite drage naprave kot so fotoaparat, telefon ali prenosnik, potem se vam nakup nepremočljive različice zagotovo splača.

Nekateri kolesarski nahrbtniki so opremljeni s hidro vrečo, ki je idealna za vse tiste, ki ne želijo nositi bidona za vodo. Hidro vreče so v različnih velikostih, zato razmislite, koliko vode običajno potrebujete na kolesarskih turah.

Zaščita za dež ščiti nahrbtnik in njegovo vsebino pred dežjem, zato ostanejo predmeti v njem popolnoma suhi. Pomembna je predvsem za vse tiste, ki jim dež ne predstavlja ovire za kolesarjenje, prav tako pa imajo tovrstne zaščite tudi odsevne elemente.

Velikost pohodnega nahrbtnika je odvisna predvsem od namena uporabe in količine stvari, ki jih nosite s sabo. Praviloma velja, da za enodnevne izlete zadostuje 18 – 30 l nahrbtnik, za daljše pohode z nočitvijo v planinskih kočah 30 – 55 l, za daljše treking pohode z nočitvijo v šotorih pa vsaj 40 – 65 l. Prav tako upoštevajte, da za zimsko pohodništvo potrebujete večje nahrbtnike za shranjevanje dodatnih stvari.

Notranji okvir nahrbtnika nudi dodatno oporo pri njegovem nošenju. Če želite, da je nahrbtnik čim lažji, potem izberite manj robustne okvirje. V primeru, da boste nosili težji tovor, pa so bolj primerni robustnejši okvirji.

Pohodni nahrbtnik je obvezna oprema za vse, ki se pogosto odpravljate v hribe, na treking ali na taborjenje. Predvsem mora biti dovolj lahek in udoben za nošenje, hkrati pa mora imeti tudi vse naslednje lastnosti:

- Oblazinjenje

Pohodni nahrbtniki imajo oblazinjeno hrbtišče, naramnice in trakove na bokih. To poskrbi, da se nahrbtnik optimalno prilega na naš hrbet oziroma boke. Za dodatno razporeditev teže poskrbijo še dodatni trakovi preko prsnega dela in trebuha.

- Zračnost

Če želite ostati suhi tudi pod težo nahrbtnika, potem preverite kakšen sistem zračenja ima nahrbtnik. Za zelo učinkovito se je izkazala mrežica na hrbtu, pasovih in naramnicah, ki poskrbi za potrebno kroženje zraka, ki preprečuje potenje.

- Žepi

Nekomu ustreza, da ima pohodni nahrbtnik več žepov, nekomu drugemu pa ne. Bolj kot to, preverite velikost dodatnih žepov in razmislite, kaj lahko vanje pospravite. Elastični stranski žepi so primerni za nošenje pijače, žepe pa potrebujete še za shranjevanje prigrizkov, telefona, ključev ali denarnice.

- Način odpiranja

Klasični pohodni nahrbtniki se odpirajo z vrha. Vse bolj priljubljeni pa so tudi nahrbtniki, ki omogočajo odpiranje s sprednje strani kar omogoča lažji dostop.

Tekaški nahrbtnik

Pri teku šteje vsak gram, zato je ključnega pomena, da je tekaški nahrbtnik čim lažji. Poleg tega pa vam mora zagotavljati dovolj prostora, da imate vedno pri roki energijsko ploščico, energijski napitek, pa tudi kakšen kos oblačila.

Praviloma velja, da za daljše teke, ki trajajo tri ure ali več, zadostuje 6 – 10 l nahrbtnik, če pa bo vaš tek trajal cel dan, izberite tekaški nahrbtnik z 12 l. Ob tem ne pozabite preveriti, ali ima nahrbtnik tudi:

- Hidro vrečo in prostor za bidon

Večina tekaških nahrbtnikov ima danes že vključeno hidro vrečo, ali pa imajo temu namenjen predal. Prav tako pa lahko najdete na tekaškem nahrbtniku prostor za bidon, ki se zaradi lažje dostopnosti nahaja na priprsnem delu.

- Material in zasnova

Kakovostni tekaški nahrbtniki so izdelani iz mešanice poliamida, poliestra in elastana. Njihova zasnova je popolnoma minimalistična, pri čemer se s pomočjo naramnic in dodatnih trakov čisto prilegajo telesu.