Slovenija

Kako vroče je lahko na delovnem mestu?

Koper, 14. 08. 2025 19.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
2

Temperaturo, do katere še morate običajno opravljati svoje delo, določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. V notranjih prostorih je to 28 stopinj, kar velja že dlje časa, za delo na prostem pa od julija letos veljajo nova pravila. Kaj torej morajo ob izredni vročini delodajalci zagotoviti delavcem in kako se držijo novih pravil?

Vročina ni hec. Po podatkih Mednarodne organizacije dela naj bi letno zaradi nje letno na delu umrlo kar 22.000 zaposlenih. Pogostost napak se pri temperaturi nad 30 stopinj Celzija poveča za šestino, pri temperaturi nad 38 pa kar za tretjino. Najvišja temperatura v notranjih prostorih ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Če se to zgodi, mora delodajalec zagotoviti ukrepe za ohlajanje. V skrajnem primeru tudi prekiniti delo. To določilo velja že več kot 25 let.

Pred dobrim mesecem pa je bil pravilnik posodobljen tudi za delovišča na prostem. Po novem morajo delodajalci delavcem, ki delajo zunaj, na gradbiščih na primer, ob temperaturi nad 30 stopinj Celzija zagotoviti 15-minutne odmore na vsaki dve do tri ure, prav tako zadostne količine tekočine in zaščitno opremo.

Nov pravilnik zahteva zgolj odmore in zagotavljanje zaščitne opreme

Nov pravilnik veseli sindikate. A dejstvo je, da se vročina ne konča pri 30 stopinjah Celzija. To je temperatura, ki v Istri v teh dneh nastopi že zgodaj zjutraj, na grafu kaže sindikalist Damjan Volf, ki pravi, da se mu pavze na dve do tri ure absolutno ne zdijo dovolj. V sindikatu se zato zavzemajo, da bi se omejitve dela stopnjevale skupaj z vročinskimi opozorili ARSO, kar že poznajo v tujini. "Če bi prišli do rdečega alarma, bi bila prekinitev vseh del, ki se opravljajo na prostem," pojasni Volf.

Naj bo 30 ali 40 stopinj Celzija, prenovljen pravilnik za delavce na prostem trenutno zahteva zgolj odmore in zagotavljanje zaščitne opreme. Pokrivalo, sončna očala, sončna krema in, zakaj pa ne, tudi senčnik.

Večji delodajalci, kjer običajno večjo vlogo igrajo tudi večji sindikati, bolje izvajajo ukrepe za varnejše delo ob vročini, pove Volf. Večje tveganje za kršitve pa obstaja pri manjših, predvsem gradbenih podjetjih.

Ob 14.50 je po podatkih samodejne merilne naprave temperatura v Kopru trenutno neverjetnih 39 stopinj Celzija. Delo na gradbišču je zastalo. Morda tudi zaradi novega pravilnika.

periot22
14. 08. 2025 20.36
V firmah je marsikje več kot 40c!
ODGOVORI
0 0
proofreader
14. 08. 2025 20.14
+1
Idealne temperature za asfaltiranje.
ODGOVORI
1 0
