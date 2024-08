Kaj na cestah počne modro vozilo z vidno belo številčnico?

Vozilo so v tem primeru uporabili za tarčo merilnika hitrosti nove generacije, ki omogoča meritve hitrosti vozil ostalih udeležencev v prometu iz vozila v gibanju (npr. policijskega oziroma redarskega vozila): " Tovrstne meritve se imenujejo meritve iz premične točke, ker je potrebno pri meritvah upoštevati in izmeriti hitrosti vozila, kjer je merilnik hitrosti vgrajen. Slednje pomeni, da moramo v postopku odobritve tipa preskusiti večje število prometnih situacij, kot pri običajnih merilnikih hitrosti, ki so nameščeni fiksno nameščeni v ohišja ob voznih pasovih oziroma nad cestiščem. Zanimajo nas, kako sistem meri na cestah z dvema ali več pasovi, v urbanih okoljih, v ovinkih, rondojih, tunelih, pod nadvozih ter podobno," pojasnjujejo.

Takšne preizkuse lahko naredijo samo v živo v dejanskem prometu. Obe vozili – vozilo tarča in vozilo z merilnikom seveda pri tem primeru strogo upoštevata cestno prometne predpise in omejitve hitrosti. Vse meritve pa so narejene z zmanjšanim pragom proženja, da jih lahko zajamemo za dokazovanje ustreznosti merilnika hitrosti, dodajajo.

Urad podobne preskuse izvaja že od leta 2021. V juniju letošnjega leta, so obstoječi sistem v vozilu tarča nadgradili s prikazovalnikom hitrosti, ki omogoča prikazovanje trenutne hitrosti vozila tarča prek zadnjega stekla. Sedaj lahko zelo hitro ocenijo delovanje in največje dopustne pogreške na podlagi ogleda dokazne fotografije, na kateri se nahaja izmerjena hitrost iz merilnika hitrosti in prikaza hitrosti iz prikazovalnika hitrosti opazovanega vozila tarče v različnih situacijah. Slednje omogoča hiter pregled nekaj 100 meritev hitrosti dnevno vozila tarče.

Vozilo tarča je opremljeno z zmogljivim sistemom za telemetrijo vozil RaceLogic VBOX III, ki lahko izredno natančno določi trenutno hitrost vozila na podlagi Dopplerjevega pojava na GNSS signalu. Sistem za telemetrijo, z zadnjo nadgradnjo, lahko prikazuje tudi trenutno hitrost vozila tarče, ki je vidna skozi zadnje steklo našega vozila, so pojasnili.

"Urad RS za meroslovje se zaveda pomena prometne varnosti ter hitrosti kot enega največjih dejavnikov pri nesrečah s smrtnim izidom. Zato na Uradu RS za meroslovje nenehno vlagamo v razvoj postopkov za ugotavljanje skladnosti, da bi lahko omogočili uporabo moderne opreme za nadzor hitrosti policiji, občinskim redarstvom ter vojaški policiji. Prvi sistem za merjenje hitrosti iz premične točke je Urad RS za meroslovje odobril v oktobru 2023 in ga trenutno po naših informacijah uporabljajo v nekaterih občinskih redarstvih. Glavna prednost sistemov za merjenje hitrosti iz premične točke v primerjavi z na primer obstoječimi sistemi Provida je, da je hitrost posameznega vozila izmerjena v trenutku ne glede na smer gibanja vozila in da ni potrebno zasledovati vozilo z enako hitrostjo na določeni razdalji. Slednje znatno doprinese k prometni varnosti v času meritve hitrosti," so še dodali.