Slovenija

Kaj na levi sredini prinaša odločitev Preroda za zavrnitev sodelovanja z SD?

Ljubljana, 08. 12. 2025 19.52

Kaja Kobetič
19

Kot ena od rešitev, kako po izgubljenem referendumu mobilizirati volilce na levi sredini, se je v minulih dneh pojavila ideja o skupni kandidatni listi Socialnih demokratov in Preroda. A še preden so se pogovori sploh zares začeli, so v stranki Vladimirja Prebiliča pobudo SD zatrli v kali. Da zaradi košarice niso niti prenečeni, niti razočarani, zatrjujejo v SD. Kaj pa prinaša odločitev Prebiličeve stranke – se bo leva sredina res bolj razdrobila ali le dobila večjo ponudbo? In kaj na zavrnitev pravi podpornik sodelovanja Milan Kučan?

Po uvodnem srečanju in debati o povezovanju prvakov Socialnih demokratov in Preroda pred dobrima dvema tednoma, ki je – predvsem po lansiranju v javnost – hitro preraslo v idejo o skupni kandidatni listi na parlamentarnih volitvah, so pri Vladimirju Prebiliču v soboto jasno in nedvoumno sporočili: "Stranka Prerod odhaja na državnozborske volitve s samostojno listo."

S tem pa Socialnim demokratom dali košarico. A ta SD – kot vsaj javno zatrjujejo – ni pustila odprtih ust. "Nismo bili razočarani, smo samostojna stranka, imamo samostojne cilje. Ni nas presenetilo. Mi smo šli v dobri veri v začetek teh pogovorov, da vidimo, ali se lahko povežemo, da se levosredinsko telo ne drobi," pravi podpredsednik SD Luka Goršek.

"Preden sem se zavedal, so bile že ideje, da se oblikuje neka skupna lista. To je bil za nas nek nenavaden poskus, najmanj to lahko rečem," pa izpostavlja Prebilič.

Idejo o predvolilnem povezovanju strank so sicer spodbujali tudi nekateri vplivni na levici – denimo nekdanji predsednik države Milan Kučan. Ki po obviselem dogovoru – sicer z manjšo, namerno ali ne, napako ob poimenovanju novonastale stranke – pravi: "Odločitev stranke Preporod je vsekakor legitimna. Razmišljajo pač drugače, kot razmišljam sam. Verjamem pa, da je kljub zavrnitvi predvolilnega sodelovanja dobro, da je do pogovarjanja o možnostih sodelovanja prišlo. Upam, da bo to olajšalo dogovore po volitvah in bo takrat prevladala skupna odgovornost za prihodnost slovenske družbe."

Prebilič sicer meni, da ima Kučan iskrene in dobre namene, da bi se sestavila levosredinska vlada. "Naša ocena je, da bi taka oblika, kot je zamišljena, te možnosti zmanjšala," dodaja.

Toda v SD so prepričani, da bodo morale stranke leve sredine – če želijo po volitvah sestaviti vlado – tako ali drugače stopiti skupaj. "Bomo morali narediti nek plan, ne samo s stranko Prerod, ampak kot celotna leva sredina, kaj lahko ponudimo ljudem po volitvah. In jaz mislim, da ljudje pričakujejo, da se bomo pri nekaterih najpomembnejših vprašanjih tudi poenotili," pravi Goršek.

'Pakt o nenapadanju' je predlagal tudi Prebilič. Toda, poleg izključitve sodelovanja z SDS, je pred časom pod vprašaj postavil tudi sodelovanje z Levico in aktualnim premierjem Robertom Golobom, če bi bile ugotovitve KPK zanj obremenilne. "Mislim, da je prav, da se bi res, vse kar je 'center-levo', tudi z Levico, tudi z gospodom Kordišem, pogovorili, da vidimo koliko je teh vsebinskih točk, ki nas povezujejo v tem delu, da lahko sodelujemo in da dosežemo dogovor. Da si pomagamo oziroma vsaj ne nagajamo," je v soboto sicer bolj zmerno dodal prvi mož Preroda.

Novemu povezovanju na levici je bil sicer – po združitvi Levice in Vesne – naklonjen tudi predsednik vlade. "Na ta način bosta oba bloka, levi in desni, če hočete, v volitve marca vstopila dovolj jasno definirana. S tega vidika se mi zdi povezovanje na levi sredini ne samo nekaj legitimnega, ampak nujnega," pravi Golob.

"Če predsednik vlade pozdravi konsolidacijo drugih dveh strank, potem je to slab znak. Kar pomeni, da če je to dejavnost v nasprotju z mnenjem predsednika vlade, mislim, da to povezuje izbiro volivcu in je to za demokratični proces kvečjemu dobro," pa je prepričan predsednik demokratov Anže Logar.

Prebilič se sicer – ob košarici SD – resneje pogovarja o sodelovanju s Skupnostjo – stranko županov in Stranko Generacij.

leva sredina SD Prerod Vladimir Prebilič sodelovanje zavrnitev volitve
odpisani zasedli vlado
08. 12. 2025 21.00
Ne eni ne drugi ne odgovarjajo,da bi se jim dal glas.Trenutno več ne vidim,da bi si izmed vseh kateri zaslužil volilni glas.Nisem volil goloba ampak je sedaj tudi desnica z manipulacijami,lažmi in zavajanjem folka z strani primca ter cerkve naredila državljanom nepopravljivo škodo in strošek referenduma seveda splošno tistim naivnežem kateri so nasedli,ker nimajo pojma za kaj je ta zakon namenjen.Ta zakon zahteva EU v vseh državah in bo tudi obveljal slej ko prej in ne golobova vlada kot je folk bil nakrmljen z lažmi katerim je nasedel.Bom čakala,da me bo negdo od zdravnikov ubou????Hahahahahaha
ODGOVORI
0 0
2fast4
08. 12. 2025 20.52
+1
Stari pr dci bi radi v politiki dočakali lepo penzijo... za druga se jim fučka, ovce ste jim na 100 mestu...
ODGOVORI
1 0
Krog
08. 12. 2025 20.52
A še en satelit? Pri nas jih je že toliko, da bi lahko kmalu konkurirali Musku, samo pri nas ne letijo v vesolje, ampak okrog istih 5 % volivcev.
ODGOVORI
0 0
2mt8
08. 12. 2025 20.47
+3
Center odločanja očitno ni Ljubljana, ampak Beograd.
ODGOVORI
3 0
Potouceni kramoh
08. 12. 2025 20.42
+1
Upam da na volitvah zmaga čista desnica z vsemi strankami vred in da končno kot kmečke ovce končno zgrmimo z njimi v prepad.
ODGOVORI
2 1
Bogo30
08. 12. 2025 20.41
+2
Eno in isto na obeh poloh, isti ksihti, druga imena sttan=rezultat isti, nateg nategov nategunov. Hvala, izberem stranko "Ne bom volil".
ODGOVORI
2 0
bk22
08. 12. 2025 20.39
+2
Zakaj se ne evtanazira? Naj mu postavijo bronast kip pa naj odide, da bo gmah.
ODGOVORI
2 0
25.maj
08. 12. 2025 20.41
končno en konkreten predlog
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
08. 12. 2025 20.37
+3
Prebilič je kredibilen kot pubertetnik, ki vse ve.
ODGOVORI
3 0
2mt8
08. 12. 2025 20.35
+3
Kučan je pač strateg komunističnega podmladka v levih strankah. Bil je tudi strateg da je partija zadržala vse sisteme in podsisteme te države do danes.
ODGOVORI
4 1
grumf
08. 12. 2025 20.21
+0
Pa puste sivega penzionerja pr mer. Samo zlorabljate ga za dvigovanje prahu.. Komu je sploh še mar, kaj on reče??
ODGOVORI
2 2
galeon
08. 12. 2025 20.18
+6
Prebilič je še iz svoje vasi pobegnil, ker ni znal nardit reda. Zdaj se pa napihuje kot žabam da ga bo v državi.
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
08. 12. 2025 20.18
+8
Razlika je očitna SD je Albansko, Prerod pa Srbijansko orientiran, za Slovence ni nihče..
ODGOVORI
8 0
Vakalunga
08. 12. 2025 20.20
+7
Poglejte si posnetek, kako je PREBILIČ zapel v CIRILICI ko je zastopal Slovenijo v Evropi..SD pa pogojeval zaposlitev učitelja z znanjem Albanščine..Da se ve zakaj se gre..in koga zastopajo..
ODGOVORI
7 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 20.36
+2
Premalo ljudi se tega zaveda.
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
08. 12. 2025 20.16
-2
Ljudje pamet v glavo in ne nasedajte več tem levičarskim novim obrazom. Poglejte kakšno škodo je Sloveniji naredil golobnjak v teh 4 letih. Nekoč je naše gospodarstvo cvetelo sedaj pa propada. Da ne govorim o dobrodošlici ilegalnim migrantom in podpiranje korumpiranega naci režima v Kijevu z našim denarjem.
ODGOVORI
1 3
grumf
08. 12. 2025 20.22
+1
Sej veste, zaradi koga vedno znova nov obraz "vžge".. mogoče bi bilo treba tam najprej rešitve iskati..
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 20.36
+1
Preveč radikalno.
ODGOVORI
1 0
