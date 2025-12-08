Kaj na levi sredini prinaša odločitev Preroda za zavrnitev sodelovanja z SD?

Po uvodnem srečanju in debati o povezovanju prvakov Socialnih demokratov in Preroda pred dobrima dvema tednoma, ki je – predvsem po lansiranju v javnost – hitro preraslo v idejo o skupni kandidatni listi na parlamentarnih volitvah, so pri Vladimirju Prebiliču v soboto jasno in nedvoumno sporočili: "Stranka Prerod odhaja na državnozborske volitve s samostojno listo."

S tem pa Socialnim demokratom dali košarico. A ta SD – kot vsaj javno zatrjujejo – ni pustila odprtih ust. "Nismo bili razočarani, smo samostojna stranka, imamo samostojne cilje. Ni nas presenetilo. Mi smo šli v dobri veri v začetek teh pogovorov, da vidimo, ali se lahko povežemo, da se levosredinsko telo ne drobi," pravi podpredsednik SD Luka Goršek.

"Preden sem se zavedal, so bile že ideje, da se oblikuje neka skupna lista. To je bil za nas nek nenavaden poskus, najmanj to lahko rečem," pa izpostavlja Prebilič.

Idejo o predvolilnem povezovanju strank so sicer spodbujali tudi nekateri vplivni na levici – denimo nekdanji predsednik države Milan Kučan. Ki po obviselem dogovoru – sicer z manjšo, namerno ali ne, napako ob poimenovanju novonastale stranke – pravi: "Odločitev stranke Preporod je vsekakor legitimna. Razmišljajo pač drugače, kot razmišljam sam. Verjamem pa, da je kljub zavrnitvi predvolilnega sodelovanja dobro, da je do pogovarjanja o možnostih sodelovanja prišlo. Upam, da bo to olajšalo dogovore po volitvah in bo takrat prevladala skupna odgovornost za prihodnost slovenske družbe."

Prebilič sicer meni, da ima Kučan iskrene in dobre namene, da bi se sestavila levosredinska vlada. "Naša ocena je, da bi taka oblika, kot je zamišljena, te možnosti zmanjšala," dodaja.

Toda v SD so prepričani, da bodo morale stranke leve sredine – če želijo po volitvah sestaviti vlado – tako ali drugače stopiti skupaj. "Bomo morali narediti nek plan, ne samo s stranko Prerod, ampak kot celotna leva sredina, kaj lahko ponudimo ljudem po volitvah. In jaz mislim, da ljudje pričakujejo, da se bomo pri nekaterih najpomembnejših vprašanjih tudi poenotili," pravi Goršek.

'Pakt o nenapadanju' je predlagal tudi Prebilič. Toda, poleg izključitve sodelovanja z SDS, je pred časom pod vprašaj postavil tudi sodelovanje z Levico in aktualnim premierjem Robertom Golobom, če bi bile ugotovitve KPK zanj obremenilne. "Mislim, da je prav, da se bi res, vse kar je 'center-levo', tudi z Levico, tudi z gospodom Kordišem, pogovorili, da vidimo koliko je teh vsebinskih točk, ki nas povezujejo v tem delu, da lahko sodelujemo in da dosežemo dogovor. Da si pomagamo oziroma vsaj ne nagajamo," je v soboto sicer bolj zmerno dodal prvi mož Preroda.

Novemu povezovanju na levici je bil sicer – po združitvi Levice in Vesne – naklonjen tudi predsednik vlade. "Na ta način bosta oba bloka, levi in desni, če hočete, v volitve marca vstopila dovolj jasno definirana. S tega vidika se mi zdi povezovanje na levi sredini ne samo nekaj legitimnega, ampak nujnega," pravi Golob.

"Če predsednik vlade pozdravi konsolidacijo drugih dveh strank, potem je to slab znak. Kar pomeni, da če je to dejavnost v nasprotju z mnenjem predsednika vlade, mislim, da to povezuje izbiro volivcu in je to za demokratični proces kvečjemu dobro," pa je prepričan predsednik demokratov Anže Logar.

Prebilič se sicer – ob košarici SD – resneje pogovarja o sodelovanju s Skupnostjo – stranko županov in Stranko Generacij.