Kaj vse naj vsebuje potovalna lekarna?

Najbolj krhki odrasli ljudje so v poletnem času in času dopustov kronični bolniki. "Dostikrat se mi zgodi, da kdo sporoči, da je v tem in tem počitniškem kraju, da je pozabil svoja zdravila, da v kraju, kjer je, zdravila, ki ga on uporablja v Sloveniji, ne poznajo. Tako da je prvo pravilo: za dovolj dni vzemimo s sabo zdravila, če smo kronični bolniki, in to vsa zdravila, ki jih jemljemo," je na današnji novinarski konferenci poudarila družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček.

Opozorila je, da dovolj dni pomeni, da s sabo vzamemo zdravil za nekoliko več dni, kot boste odsotni, saj se lahko pot, še posebej, če to pomeni trajektne povezave in lete v tujino, nepredvideno podaljša, pogosto je lahko let preložen, zamudimo trajekt in podobno, v takih primerih pa nam zdravil ne sme zmanjkati.

Prav tako je pomembno, da so nam zdravila, ki jih jemljemo, na poti na dopust vedno pri roki. To pomeni, da so v ročni prtljagi, ne v prtljažniku avtobusa ali vozila, še manj v prtljagi, ki je v letalu med letom nedosegljiva.