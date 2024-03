Kaj nam ob veliki noči sporoča priljubljen slovenski duhovnik?

Mladim je najprej treba pokazati, da jih imamo radi, ob veliki noči, ki se začne na veliki četrtek, ko se kristjani spominjajo zadnje večerje, ki jo je Jezus obhajal z učenci, sporoča najbolj priljubljen slovenski duhovnik in spletni vplivnež, ki je med korono prvi začel s prenosom svetih maš, ki so postale kultne, Martin Golob. Kaj nam še sporoča, koliko je velika noč še verski in koliko tradicionalni praznik?