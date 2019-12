Sporna izjave svetnice iz Železnikov: Mačke je treba, tako kot včasih, utopiti

Pred tem je svetnica – kar se sliši tudi na posnetku – dejala, da "ko se te loti sedma sila, jim pa poveš nazaj". S tem se je nanašala na poročanje Tednika o zavetišču za male živali Perun, ki je bilo zadolženo za živali več kot 18 gorenjskih občin, od njih pa so v enem letu prejeli več kot 80.000 evrov. Mnogi, ki so imeli opravka s tem zavetiščem, pa so opazili, da ni vse tako, kot bi moralo biti, kar je potrdila tudi veterinarska inšpekcija. Sporno naj bi bilo predvsem ravnanje z mačkami, ki jih je lastnik zavetišča Branko Pirc po besedah mnogih prič in ljubiteljev živali ulovil, potem pa spustil kar nazaj v gozd ali ob reko Savo.

Andreja Bizjak, direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je za Tednikpovedala, da so opravili več pregledov in ugotovili kar nekaj nepravilnosti, v povezavi s tem pa so izdali tudi ureditveno odločbo. Pirc je nepravilnosti odpravil, še vedno pa je v prekrškovnem postopku. Bizjakova je potrdila, da je bila ena od kršitev tudi neprimerno vračanje mačk v okolje. "Mačke, ki se ulovijo in nimajo lastnika, je treba sterilizirati oziroma kastrirati, po tem pa se jih ne sme zapustiti kar v katerokoli okolje," je dodala. Svetnica občine Železniki se očitno s tovrstnim postopanjem glede mačk strinja. Zavetišče pod okriljem Pirca bo sicer z januarjem 2020 zaprlo svoja vrata in tako prekinilo sodelovanje z gorenjskimi občinami.