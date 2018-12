Kaj narekujejo pravila, ko nastane volilni zaplet

Glede na veliko število nepravilnosti in zapletov na letošnjih lokalnih volitvah, se mnogi sprašujemo isto vprašanje: kdaj je glasovnica veljavna in kdaj ne? Ali so kriteriji po vseh volilnih odborih enaki? Kdo ta merila določa, predvsem pa, ali je tesen rezultat lahko zadosten razlog, da se komisija odloči za ponovno štetje glasov ali pa celo za ponovno glasovanje.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:48 Iz 24UR: Veljavna ali ne? 02:46 Iz SVETA: Kdaj je glasovnica neveljavna