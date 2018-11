Kaj novega so letos pripravili na slovenskih smučiščih?

Smučarske naprave bodo prvi zagnali na Krvavcu – predvidoma že v torek –, ter v Kranjski Gori in na Kaninu, kjer upajo, da bo vse nared do naslednjega vikenda. Na Rogli bi obiskovalce radi pritegnili s parkiriščem za avtodome, na Cerknem pa s postavitvijo pesjakov za hišne ljubljenčke. Največ denarja so za to sezono vložili na Pohorju, kjer po novem lahko izdelujejo sneg tudi pri pozitivnih temperaturah.

Pred začetkom smučarske sezone smo pri upravljavcih večjih slovenskih smučišč preverili, kaj novega so pripravili za obiskovalce v tej zimi, koliko jih je to stalo in kdaj predvidoma bodo zagnali smučarske naprave. Na Krvavcu načrtujejo nov bazen in wellness center

Na Krvavcu so sprva nameravali odpreti sezono že danes, a bodo zaradi neugodnih vremenskih razmer naprave prvič zagnali predvidoma v torek. FOTO: Miro Majcen

Z RTC Krvavec so sporočili, da so največ vložili v vzdrževanje kabinske žičnice. Spodnja postaja je bila po majskem podoru kamenja in vode potrebna sanacije, obenem so uredili njeno okolico: "Zgradili smo zaščitne zidove in uredili novo podobo parkirišča." Obenem so sporočili, da v sklopu Hotela Krvavec načrtujejo gradnjo bazena in wellness centra. "Ob apartmajski hiši Muštrinka pa je v pripravi tudi gradnja glamping naselja," so dodali. Načrtujejo še izdelavo Krvavške vasi ter počitniških bungalovov, povečanje garažnih prostorov ob zgornji postaji kabinske žičnice in razširitev spomladanskih prog. "Celotno investicijo ocenjujemo na nekaj več kot pol milijona evrov," so povedali na RTC Krvavec. Za vsako soboto v sezoni pripravljajo pestro zabavno dogajanje. Začenjajo 8. decembra, ko bo obiskovalce na plaži Krvavec zabavala skupina Čuki. Naprave bodo predvidoma zagnali še nekoliko prej. Obljubljajo, da bodo ob ugodnih razmerah sezono odprli že v naslednjem tednu, najverjetneje v torek. V Kranjski Gori za novo vlečnico, snežne topove in teptalni stroj dober milijon evrov

Po kranjskogorskih progah boste prvič lahko zavijugali predvidoma v četrtek, 29. novembra. FOTO: Karmen Sluga

Smučišče Kranjska Gora v letu 2018 praznuje 70-letnico postavitve prve vlečnice. Ob tem jubileju so se odločili, da staro vlečnico Brsnina zamenja nova, in to še pred začetkom sezone. "Na smučišču Podkoren smo razširili del proge, ki bo omogočala nemotene treninge našim tekmovalcem, vsem turističnim smučarjem pa varno in neovirano smuko," so sporočili s Kranjske Gore. V tem letu so kupili tudi nove snežne topove in teptalni stroj, ki bo omogočal "še boljšo strojno pripravo smučarskih prog". Vrednost vseh investicij v letošnji sezoni ocenjujejo na 1,2 milijona evrov. Poleg tega v novi sezoni želijo več pozornosti posvetiti najmlajšim smučarjem: "Imamo nov otroški park na smučišču Velika dolina v Podkorenu, pripravljamo pa tudi bogat animacijski program za otroke v Kranjski Gori." Kot so še sporočili, bodo smučarsko sezono odprli "takoj, ko nam bodo vremenske razmere omogočale izdelavo umetnega snega, predvidoma pa v četrtek, 29. novembra". Na Rogli prenovili hotelske sobe, urejajo tudi parkirišče za avtodome

Na Rogli upajo, da bodo smučarsko sezono lahko začeli v prvih dneh decembra. FOTO: POP TV

"Intenzivne priprave na zimsko sezono so se začele že sredi poletja s celovito prenovo 88 hotelskih sob v Hotelu Rogla," so sporočili s podjetja Unitur, ki upravlja smučišče na Rogli. Odločili so se tudi za nadgradnjo otroškega snežnega parka, in sicer s postavitvijo 90 metrov dolgega in pokritega transportnega traku. Tako so otrokom, mladostnikom in osebam s posebnimi potrebami "izboljšali pogoje za učenje zimskih športov".Obljubljajo pester zabaven program ob večernem sankanju, od petka do nedelje in v času počitnic pa bodo v Snežni pohorski vasici potekale številne animacijske dejavnosti. "Pomembna pridobitev bo tudi novo parkirišče za avtodome na Rogli, ki je trenutno v zaključni fazi ureditve," sporočajo z Rogle. Peščeno parkirišče bo omogočalo namestitev 40 avtodomov, uporabnikom bodo na boljo priključki za vodo, elektriko in izliv za odpadno vodo ter objekt s sanitarnimi in toaletnimi prostori. Izpostavili so še nov avtomatski sistem za urejanje smuči v Ski servisu Rogla in pa povezavo smučišča s termalnim zdraviliščem v Zrečah. Če bodo naravni pogoji dopuščali, bodo smučarsko sezono začeli v prvih dneh decembra. Na Pohorju poleg novega sistema za zasneževanje še preureditev otroške proge

Na Pohorju otvoritvene dneve nove smučarske sezone s pestrim spremljevalnim programom načrtujejo od 14. do 16. decembra. FOTO: Jana Ujčič

Na Mariborskem Pohorju sta med večjimi novostmi za prihajajočo zimsko sezono predvsem posodobitev in avtomatizacija sistema zasneževanja ter dokončna ureditev smučarske proge Bellevue z vlečnima trakovoma Bejbika 1 in 2, je sporočil Miha Rubin iz podjetja Marprom. Projekt posodobitve sistema zasneževanja vključuje namestitev novih snežnih topov, opreme za hlajenje vode in naprave za izdelavo snega pri pozitivnih temperaturah. "Tako bistveno izboljšujemo razpoložljivo infrastrukturo za zasneževanje na Pohorju, vrednost najema kompletne opreme za obdobje šestih let pa znaša približno 1,7 milijona evrov," je še dodal Rubin. Na otroškem poligonu oziroma progi Bellevue so vlečna trakova Bejbika 1 in 2 prestavili na ustreznejše mesto. Prav tako so v sklopu del na Bellevueju premestili sankališče, s čimer bodo tudi sankačem omogočili uporabo trakov. Otvoritvene dneve nove smučarske sezone s pestrim spremljevalnim programom na Pohorju načrtujejo od 14. do 16. decembra. "Ali bomo kakšno progo uredili in odprli že pred tem, bo odvisno od vremenskih razmer. V prvih dneh decembra nameravamo v izteku Snežnega stadiona odpreti krajšo progo za otroke, ki jo bomo pripravili s pomočjo nove naprave za izdelavo snega pri pozitivnih temperaturah," so še sporočili s Pohorja. Na Voglu pogrešajo pomoč države

Vogel bo smučarje prvič v tej sezoni pozdravil 15. decembra. FOTO: Žičnice Vogel Bohinj

Na Voglu so jeseni začeli gradnjo nove žičniške naprave – vlečnice Konta, ki je bila končana pred nekaj dnevi. "S to napravo, s še enkrat večjo zmogljivostjo od stare, bomo lahko zagotovili ugodnejšo smuko za isto ceno vozovnic kot v prejšnji sezoni," je sporočila Aleksandra Fiorelli, direktorica Žičnice Vogel. Uredili so tudi smučarske proge in posodobili snežno plažo Orlove glave. V infrastrukturo so vložili okoli 900.000 evrov, so sporočili z Vogla. Sočasno dokončujejo še obnovo restavracije v zgornjem nadstropju Viharnika."Tako bomo pridobili večjo kapaciteto, restavracija pa se bo ponašala z najlepšim panoramskim pogledom. Otvoritev restavracije bo predvidoma 15. 12., ko bomo tudi uradno odprli smučarsko sezono," je povedala Fiorellijeva. Obenem je izpostavila, da pogrešajo večjo vključenost države predvsem z razpisi za investicije za obnovo smučarskih naprav. "Menimo, da taka investicija ne bi smela bremeniti samo smučišča, ampak bi morala po zgledu modelov iz tujine vključevati vse deležnike, ki imajo posredno in neposredno korist od velikega števila obiskovalcev, ki jih smučišče pritegne (hoteli, trgovine, restavracije …)," je še povedala Fiorellijeva, ki upa tudi, da bodo upravičeni do sofinanciranja dostavne žičnice, ki bi jo država lahko smatrala kot javni prevoz. Na Golteh imajo nove apartmaje in teptalec snega

Odprtje na Golteh, ki bo 8. decembra, bo popestrila skupina Kvatropirci. FOTO: Golte

"Največja novost je zagotovo 12 novih apartmajev, za katere je že pred začetkom sezone zelo veliko zanimanja," so sporočili s smučišča Golte. V tej sezoni bodo kupili tudi nov teptalec snega, prenovili bodo teraso na koči Trije ploti in Ski bar ter na terasi hotela odprli novega."Na spodnji postaji nihalke pa bomo uredili parkirišče za štiri avtodome," so še sporočili s smučišča Golte, ki ga bodo odprli 8. decembra s skupino Kvatropirci. V Cerknem in na Kaninu investirali le v gostinske objekte

Na Cerknem bodo smučarsko sezono začeli 8. decembra. FOTO: Smučarski center Cerkno

NaCerknem bodo odprli gostinski objekt ob progi Lom, posodobili snežni vrtec ter okrepili animacijski program. "Posebnost bo tudi postavitev pesjakov za hišne ljubljenčke," je sporočil predstavnik Hotela Cerkno Borut Pirih. V naslednjih letih pa načrtujejo menjavo snežnih topov (trenutno imajo 102) z varčnejšimi ter odprodajo starejše opreme in nakup ratraka. Če bodo ugodne razmere za izdelavo zadostne količine kompaktnega snega, bodo snežne naprave zagnali 8. decembra. S Kanina, kjer bo odprtje sezone predvidoma prihodnji vikend, pa so sporočili, da so v obnovo gostinskega objekta vložili približno 200.000 evrov.