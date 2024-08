Kako dramatične razmere v Kočevju komentira vrh slovenske politike?

Da vsa odgovornost za razmere, ki so posledica 30-letnega slabega dela z romsko skupnostjo, ni na državni strani, meni poslanec največje koalicijske stranke. "Niso še vsi župani storili vsega in tudi marsikateri župan dela dobro z romsko tematiko. Obstajajo pa tudi mnogi župani, bom rekel župani, ki so blizu eni politični stranki in ti župani ne delajo v redu," je povedal Lenart Žavbi , poslanec Gibanja Svoboda.

Predsednica države Nataša Pirc Musar pravi, da se nasilje ne bo nikoli izkoreninilo z nasiljem. Pravi, da od izvršne veje oblasti pričakuje več, v kabinetu premierja Roberta Goloba pa pogreša svetovalca za romske zadeve. "Bi si želela, da vlada to problematiko naslovi temeljiteje. Občine so nemalokrat prepuščene same sebi," je povedala.

Po do zdaj že odmevnih posnetkih nasilja nad policisti in napovedi domačinov, da bodo ob ne ukrepanju države stvari vzeli v svoje roke se je pričel na dramatične razmere v Kočevju zdaj odzivati tudi vrh slovenske politike.

Da je treba končati z zatiskanjem oči, pa pravi šef Nove SLovenije, grožnje domačinov z ustanavljanjem vaških straž ga ne presenečajo. "Te pozive je potrebno razumeti, če država ne ukrepa, če se ne vzpostavi red in če ne veljajo pravila za vse enako," pravi Matej Tonin. Takšni pozivi pa da bodo izzveneli, pravi Tonin, ko se bodo domačini počutili varne.

Notranji minister in predsednica republike kakršnokoli organizacijo vaških straž odsvetujeta. "Še enkrat. Močno odsvetujem kakršno koli samoorganiziranje, kakršne koli vaške straže in pozivam k normalnosti. Pozivam, da se začnemo čim prej pogovarjati in umirimo te strasti, ki so v teh dneh prešle meje normalnega," je povedal notranji minister Boštjan Poklukar. "Organiziranje straž in jemanje vzvodov moči v svoje roke ni dobro, zato imamo policijo. Policija dela dobro," pa poudarja Pirc Musarjeva.

In na terenu ni prisotna zgolj z rednimi in posebnimi patruljami temveč tudi kriminalisti v civilu, na očitke domačinov, da povečane policijske prisotnosti v kraju ne občutijo, odgovarja policija. Ne le da je treba razmere umiriti, ampak da so že v osnovi nekoliko preveč zdramatizirane, pa meni prvi predsednik republike.

"Ne gledam posebej dramatično na to, predvsem pa se mi zdi nedopustno, da se poizkuša skozi represijo zdaj z incidentov posameznikov delati krive za celo romsko skupnost," pa je povedal Milan Kučan, ki meni, da bi bila najslabša rešitev uporaba represije.