Kaj o Pahorjevi izjavi menita Gregorčič in Lukšič?

Peter Gregorčič je v oddaji izpostavil, da zunanjo politiko države vodi vlada in da bi ta, če meni, da se v Gazi dogaja genocid, to lahko sporočila tako, da bi se pridružila tožbi Južne Afrike pred mednarodnim sodiščem v Haagu. Ker tega ne stori, je po njegovem mnenju "izjava bivšega predsednika Pahorja poravnana z ravnanji vlade." Poudaril je, da je Tanja Fajon izjavila, da vlada to možnost še preučuje, kar kaže na usklajenost Pahorjevega stališča s trenutno politiko vlade.

Igor Lukšič je poudaril, da je Pahor strokovnjak na področju mednarodnih odnosov in da se s tem ukvarja že celo življenje, tudi ko je bil predsednik vlade in države. "Ampak, kako se pa ti kot država postavljaš v mednarodnem prostoru glede neke zadeve, za to pa obstajajo jasne kvalifikacije." Izpostavil je tudi, da bi morala vlada, če misli resno, sprožiti ustrezne postopke.