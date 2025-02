'Javno razčiščevanje in razkrivanje načinov varovanja povzročata tveganje'

O prenehanju varovanja je generalna državna tožilka Katarina Bergant v izjavi za medije povedala, da v prvi vrsti poudarjajo, da javno razčiščevanje nesoglasij in še posebej razkrivanje podatkov o načinih in ukrepih varovanja posameznih tožilcev povzročata povečano varnostno tveganje.

Ob tem je napovedala, da bodo pri javnem komuniciranju izjemno skopi. Poudarila je, da je varnost tožilcev vsem prioriteta. Bregantova je povedala, da je tožilka Gončinova upravičeno opozorila na pomanjkljivosti na CVZ, kar so pokazali tudi nedavni nadzori. "Odprava teh nepravilnost je v izključni pristojnosti Policije."

"Na tožilstvu imamo pristojnost in tudi dolžnost, da ugotovimo, ali je bilo med izpostavljenimi nepravilnostmi tudi storjeno katero od kaznivih dejanj in kdo ga je storil. Zato je tožilstvo že pred časom po uradni dolžnosti odprlo primer. Postopek še ni zaključen, pričakujem pa, da bo v kratkem. Ko bo zaključen, bo javnost o teh ugotovitvah ustrezno obveščena," je dejala Bergantova. Ob tem je ponovila, da je varovanje v izključni pristojnosti Policije.

Ob tem je dejala, da razen tožilke Gončinove ostali varovani tožilci nimajo pripomb na sodelovanje s policijo. Poudarila je tudi, da so veliko naredili na izboljšanju komunikacije s Policijo v tem segmentu.

Ministrstvo objavilo predlog Uredbe o varovanju ogroženih uradnih oseb

Na ministrstvu za notranje zadeve so na portalu e-Demokracija objavili predlog Uredbe o varovanju ogroženih uradnih oseb. Predlog uredbe vzpostavlja celovit okvir za zaščito ogroženih uradnih oseb in njihovih bližnjih. Opredeljuje pogoje za varovanje, določanje stopnje ogroženosti in ukrepe za zaščito. Določa dolžnosti ogroženih oseb, njihovih nadrejenih in policije, ki varovanje načrtuje, izvaja in nadzira, so sporočili z ministrstva.

"Predlog uredbe določa, da se varovanje uvaja, kadar je ogroženost povezana z opravljanjem uradnih nalog, vključuje pa preventivne, operativne, tehnične in fizične ukrepe. Določene so štiri stopnje ogroženosti, od katerih je odvisen obseg ukrepov varovanja, pa tudi obveznost samozaščitnega vedenja ogroženih oseb in postopke za prenehanje varovanja. Predlagamo še, da so varovane osebe upravičene do psihološke pomoči."

Javna obravnava predloga uredbe bo potekala 30 dni, možnost za podajo pripomb je do 16. marca 2025.

Varovanje tožilcev so uvedli zaradi ogroženosti po likvidaciji Satka Zovka. Zovko je bil namreč predviden kot priča tožilstva zoper vpisničarko, ki naj bi Kavaškemu klanu nosila tajne informacije, denimo kdaj in kje bodo hišne preiskave.

Na Policiji pa očitke, med drugim, da sta odločitvi botrovala maščevanje in politično vplivanje, odločno zavračajo, saj da je namen takih navedb diskreditacija dela CVZ in Policije.