Zlata ekipa: 'Dobri prijatelji, ki so verjeli drug v drugega'

Skakalci dokazujejo, da se z dobro ekipo res lahko skoči daleč. "Mislim, da so zelo dobra ekipa, med seboj so zelo dobri prijatelji, dobro se poznajo in zaradi tega je tudi prišlo do tega uspeha. Ker so verjeli drug v drugega," o razlogih za uspeh pravi oče Timija Zajca Boštjan.

"Videti je, da kot ekipa dobro funkcionirajo, če ne ne bi bilo takih rezultatov. Jaz mislim, da se zelo luštno zastopijo in da so eni taki prisrčni fantiči, ker so še vsi mladi," o zlati ekipi pravi mama Anžeta Laniška Andreja.

Ne samo odlična fizična pripravljenost, za zmago je bila ključna povezana ekipa. "Da zaupajo en drugemu. Vedeli so, da če bojo vsi ustali z desno nogo in ne z levo, če bo to njihov dan, da bojo na vrhu," še pravi Boštjan Zajc.

"Ekipa funkcionira zelo homogeno, kar je lepo videti vse te nasmehe tako staršu, kot celotni Sloveniji," dodaja Laniškova. Ne samo povezanost, sogovornika sta povedala, da se fantje med seboj vedno spodbujajo.

"Iskreno vem, vsaj za Anžeta, da se zelo veseli vseh uspehov, posameznikov v ekipi in celotne ekipe, tudi ko on ni uvrščen v ekipo. Zna to veselje deliti z njimi," dodaja mama Anžeta Laniška.

Timi Zajc in Peter Prevc cimra v sobi

In da znajo stopiti skupaj, dokazuje zbranost, ki so jo pokazali kljub padcu Petra Prevca. "Zadnje čase sta bila s Petrom skupaj cimra v sobi, in zdaj, če ga ne bo zraven, ga bo kar malo pogrešal," o odsotnosti najstarejšega od bratov Prevc meni Zajc.

Fante bomo v Sloveniji lahko zopet spremljali konec meseca, ko se v Planico vračajo poleti.