Kaj obljubljajo kandidati za župana Ljubljane Horvat, Sojar in Bregant?

Kandidat SDS za župana Ljubljane Igor Horvat je po izobrazbi ekonomist, trenutno pa je vodja svetniške skupine SDS v ljubljanskem mestnem svetu, sicer pa je 27 let delal v zasebnem sektorju. Prepričan je, da se je s problematiko Ljubljane v tem času podrobno seznanil in dosegel potrebno javno prepoznavnost za izvolitev.

Želi si tudi, da bi Ljubljana postala bolj urejena in da dobi drug obraz. "Spremljamo arhitekturne pozidave pri nas, precej divje gradnje zadnjih let v Ljubljani," je povedala.

Kandidatka NSi za županjo Ljubljane Mojca Sojar pa si želi, da bi bila Ljubljana bolj zdrava. Zavzemala se bo za to, da bodo imeli Ljubljančani in Ljubljančanke osebne zdravnike, pediatre, ginekologe in zobozdravnike. Želi tudi, da bi v Ljubljani pili čisto vodo in jedli zdravo hrano, je povedala v današnji izjavi za medije. Opozorila je, da se v zadnjem času koncesije podeljujejo zasebnikom, " ker Zdravstveni dom Ljubljana ne more zagotoviti niti prostorskih niti kadrovskih kapacitet". Meni, da v Ljubljani manjka zdravstvenih domov, poklic družinskega zdravnika pa je treba popularizirati.

Kandidatka strank SLS in Naša dežela za županjo Ljubljane Tina Bregant je dejala, da kot zdravnica ve, da se da v Ljubljani narediti še mnogo več. "Kandidiram, da bo nekaj 10.000 Ljubljančank in Ljubljančanov imelo svojega osebnega zdravnika, pediatra in ginekologa, zato da bo 300.000 občanov Ljubljane dobilo regionalno bolnišnico, zato da bo 300.000 občanov Ljubljane dihalo bolj čist zrak z manj prašnimi delci, ki so zlasti posledica težkega prometa," je povedala.

Verjame, da se da v Ljubljani živeti bolj zdravo, da imajo vsi možnost samooskrbe in da pijejo bolj čisto vodo. Zato kandidira s sloganom Za zdravo Ljubljano.

Spomnila je, da je veliko Ljubljančanov v Šiški in Fužinah ostalo brez osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa in zobozdravnika, in da je to pristojnost župana. "Verjamem, da je težko, vendar mislim, da mi lahko prinesemo učinkovite rešitve," je povedala. Dejala je, da je župan Zoran Janković naredil ogromno in da z njim težko konkurira na področju infrastrukture, kjer je on izjemno dober, sama pa lahko prispeva na področju zdravja, čistega zraka, čiste vode, prometa in oskrbe starostnikov, na ostalih področjih pa je obdana z ekipo strokovnjakov.